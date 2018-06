Alle Sperrungen beim Challenge Roth 2018

ROTH - Jetzt hat der Sport wieder Vorfahrt: Wegen des Datev-Challenge Roth wird der Festplatz ab Montag, 25. Juni, bis voraussichtlich Montag, 2. Juli, für jeglichen Verkehr gesperrt sein. Der Parkplatz Am Hasenbühl steht am Sonntag, 1. Juli, nicht zur Verfügung.

Daten: Polizei Roth, Grafik: NN-Infografik

Der Park-and-Ride-Platz Steinerne Eiche ist von Dienstag, 26. Juni, bis Mittwoch, 4. Juli, tabu. Ausweichparkplätze für Lkw gibt es in den Gewerbegebieten 1 bis 3 und an der Lände. Für den Pkw-Verkehr stehen die übrigen Parkanlagen der Stadt zur Verfügung.

Im Vorfeld des Datev-Challenge Roth findet am Freitag, 29. Juni, und am Samstag, 30. Juni, der "Junior- Challenge Roth" statt. Aus diesem Grund ist am Freitag, voraussichtlich zwischen 17.30 und 22 Uhr, sowie am Samstag zwischen 8.30 und 13.30 Uhr die Friedrich-Wambsganz-Straße teilweise gesperrt. Die Umleitung ist beschildert.

Der Meckenloher Weg, die Georg-Thoma-Allee und der Schleifweg stadtauswärts ab der Einmündung zur Georg-Thoma-Allee sowie die Ortsverbindungsstraße zwischen Roth, Meckenlohe und Harrlach sind voll gesperrt.

Im Kreuzungsbereich der Allersberger Straße kann es dann zu Behinderungen kommen, da die Radstrecke auf der Rückfahrt über diese führt. Der Verkehr wird von der Polizei geregelt. Zusätzlich ist die Straße "Am Rothgrund" für den Verkehr gesperrt.

Wegen der geänderten Radstrecke ist in der Georg-Mayer-Straße und "Zum Wiesengrund" nur eingeschränkter Anliegerverkehr möglich. Die Zufahrt zum Parkplatz "Obere Mühle" ist von Freitag, 8 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, möglich.

Heuer findet zum sechsten Mal ein Lauf für Frauen statt, die sogenannte "Challenge Women". Hier kann es im Bereich "Am Hasenbühl", Weinweg und am Übergang der B 2-Auf- beziehungsweise Abfahrt in der Belmbracher Straße am Samstag, 30. Juni, in der Zeit von zirka 10 bis 13 Uhr, für den Kraftfahrzeugverkehr kurzzeitig zu Behinderungen kommen.

Während der Challenge-Veranstaltung am Sonntag, 1. Juli, sind die Straßen Rothgrund, Am Espan, Am Kühbuck, Am Hirschenzaun und die Hilpoltsteiner Straße einschließlich der Staatsstraße nach Eckersmühlen in der Zeit von 8 bis etwa 23 Uhr dicht. Außerdem gesperrt: die Straße "Am Hasenbühl", von der Hilpoltsteiner Straße bis einschließlich Einmündung "Am Stadtpark".

Nur für den Anliegerverkehr sind die Hilpoltsteiner Straße im Bereich zwischen Einmündung Städtlerstraße und Feuerwehr, die Otto-Schrimpff-Straße, die Straße "Am Brühl" und der Lohgartenweg zugelassen.

Anliegerverkehr teils zulässig

Die Laufstrecke führt auch dieses Jahr wieder durch die Innenstadt. Deshalb sind ferner die Gartenstraße, Sackgasse, der Philosophenweg, die Traubengasse, Hauptstraße ab Rathaus, der Marktplatz, die Mühlgasse, der Kirchplatz, der Kugelbühlplatz, der Willy-Supf-Platz, die Sandgasse, die Nürnberger Straße vom Willy-Supf-Platz bis zur Einmündung Sandgasse sowie die Gemeindeverbindungsstraße Roth-Büchenbach nicht befahrbar.

Folgende Straße können im Anliegerverkehr auf Weisung der Polizei im Notfall angefahren werden: Allee, Autostraße, Johann-Strauß-Straße, Bachgasse, Mozartstraße, Beethovenstraße, Clara-Schumann- Straße und Richard-Wagner-Straße.

rhv