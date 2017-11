Alle Weihnachtsmärkte im Landkreis Roth im Überblick

ROTH - In der Adventszeit gibt es beinahe überall Weihnachtsmärkte in und um Roth und Hilpoltstein, oft mit viel Liebe von örtlichen Vereinen und Bürgern organisiert. In der folgenden Bildergalerie finden Sie alle Daten zu den Weihnachtsmärkten in der Region - inklusive Öffnungszeiten.

Christkindlesmarkt in Roth

Neun Tage, 28 liebevoll dekorierte Holzhütten, 60 verschiedene Anbieter und ein vielseitiges, täglich wechselndes Rahmenprogramm mit über 40 verschiedenen Ensembles und Gruppen auf der Bühne – das sind nur ein paar Gründe, die den Rother Christkindlesmarkt in den vergangeen Jahren immer beliebter haben werden lassen. Das gesamte Programm des Christkindlesmarktes finden Sie hier.

Öffnungszeiten: 2. - 10. Dezember 2017

Montag bis Donnerstag, jeweils 16 bis 20 Uhr

Freitag, 16 bis 21 Uhr

Samstag, 14 bis 21 Uhr,

Sonntag, 14 bis 20 Uhr

1. Kinderweihnacht in Roth

Erstmals verwandelt sich das Rother Wahrzeichen am ersten Adventswochenende mit der „Kinderweihnacht im Schloss Ratibor“ in eine beschauliche Weihnachts-Zauberwelt für Groß und vor allem Klein. Eine Runde auf dem nostalgischen Karussell verleiht dem Besuch der ersten Rother „Kinderweihnacht“ den besonderen Schliff. Neben einer ganztägigen Kreativwerkstatt bietet das Jugendbüro der Stadt Roth zweimal täglich kostenfreies „Laternenbasteln“ an. Am Samstag, 2. Dezember begleitet das Christkind um 17 Uhr die Gäste vom Schlosshof zum Rother Christkindlesmarkt auf den Marktplatz, wo sie um 17.30 Uhr bei der offiziellen Eröffnung dem Prolog des Christkindes lauschen können.

Öffnungszeiten:

Samstag und Sonntag (2. und 3. Dezember 2017), jeweils von 10 bis 17 Uhr

Weihnachtsmarkt in Spalt

Wer am Wochenende, 2. und 3. Dezember 2017, zum Spalter Weihnachtsmarkt fährt, muss Zeit mitbringen. Zeit zum Schauen, Zeit zum Genießen und Zeit, um einen Markt, der inzwischen zum Geheimtipp Frankens geworden ist, in einem großen abwechslungsreichen Spaziergang zu durchlaufen. Am Samstagabend um 18.30 Uhr wird der Spalter Nikolaus mit dem Krampus die Kinder in der Altstadt beschenken. Eine Besonderheit des Spalter Marktes ist, dass man auf das Christkind verzichtet und stattdessen ein himmlischer Bote in wallendem Gewand — gleich einem Rauschgoldengel — am Sonntag um 17 Uhr den Prolog zur Adventszeit spricht. In diesem Jahr wird den Gästen ein kostenfreies WLAN auf dem gesamten Weihnachtsmarktgelände geboten. Einfach „spalt.plus“ auswählen und lossurfen.

Öffnungszeiten: 2. und 3. Dezember 2017

Samstag: 15 bis 21 Uhr

Sonntag: 12 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Heideck

Bereits zum dritten Mal findet am 2. Dezember 2017 der Weihnachtsmarkt in Heideck statt. Auf dem Marktplatz haben rund 30 Vereine, Verbände und Einrichtungen eine Budenstadt aufgebaut und präsentieren auch im Bürgersaal, im Haus St. Benedikt und im evangelischen Gemeindehaus weihnachtliche Waren oder Angebote.

Öffnungszeiten:

Samstag, 2. Dezember 2017: 15 bis 22 Uhr

Anmerkung der Redaktion: Die Liste der oben genannten Weihnachtsmärkte wird ständig aktualisiert.

