Allersberg: 4000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

23-Jähriger erkannte stehenden Pkw zu spät — Eine Leichtverletzte - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Eine leicht verletzte Frau sowie Schaden in Höhe von zirka 4000 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Samstagabend in der Nähe von Allersberg ereignete.

Gegen 19 Uhr war eine 44-Jährige aus Postbauer-Heng mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße von Seligenporten Richtung Allersberg unterwegs. An der Einmündung zur querenden Staatsstraße von Reckenstetten nach Allersberg musste die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten.

Ambulant behandelt

Dies erkannte ein hinter ihr mit seinem Pkw fahrender 23-Jähriger aus Lichtenfels zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 44-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ambulant im Klinikum Neumarkt behandelt werden.

Der 23-Jährige und dessen 56-jähriger Beifahrer blieben hingegen unverletzt.

hiz