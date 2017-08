ALLERSBERG : Autoknacker biss sich an Fiesta die Zähne aus

Schaden beträgt rund 1000 Euro - Unfallflucht in Göggelsbuch - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Bei einem gescheiterten Autoaufbruch in Allersberg entstand am Samstag Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Auf dem Parkplatz des Seniorenheims in der Kellerstraße hatte am Samstagnachmittag eine 66-Jährige ihren Ford Fiesta abgestellt. Als sie kurz vor 18 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie an der Fahrertüre Beschädigungen fest.

Wegen der Art der Schäden vermutet die Hilpoltsteiner Polizei, dass jemand mit einem Brechwerkzeug versuchte, die Türe zu öffnen, was aber nicht gelang.

Radkasten verkratzt

Zwischen 0.30 und 12 Uhr am Samstag in Göggelsbuch, in der Straße "Am Steigbühl" ein Pkw beschädigt. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand abgestellt und wurde von einem Unbekannten im Bereich des hinteren linken Radkastens wellenförmig verkratzt. Die Art der Beschädigung schließt einen Unfall aus. Dem 47-jährigen Eigentümer des Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0 91 74) 4 78 90 entgegen.

hiz