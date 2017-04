Allersberg: Feuerwehr hatte Waldbrand schnell im Griff

Vermutlich Brandstiftung: 100 Quadratmeter Waldboden sind verbrannt - vor 2 Stunden

ALLERSBERG - Bei einem Waldbrand in Allersberg verbrannten am Montagabend zirka 100 Quadratmeter Waldboden. Das Feuer griff nur auf wenige Bäume über, weil die Feuerwehr schnell Herr der Lage war.

Die Feuerwehren aus Allersberg, Hilpoltstein, Ebenried und Altenfelden hatten den Brand in einem Waldstück in der Verlängerung der Sandstraße schnell unter Kontrolle. © Foto: Josef Sturm



Die Feuerwehren aus Allersberg, Hilpoltstein, Ebenried und Altenfelden hatten den Brand in einem Waldstück in der Verlängerung der Sandstraße schnell unter Kontrolle. Foto: Foto: Josef Sturm



Am Montag wurden die Feuerwehren Allersberg, Hilpoltstein, Ebenried und Altenfelden gegen 18 Uhr zu einem Brand in einem Waldstück in der Verlängerung der Sandstraße gerufen. Letztlich wurde das Feuer schnell gelöscht. Den Schaden schätzt die Hilpoltsteiner Polizei auf einige hundert Euro.

Die Polizei geht derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung aus und hofft in dieser Hinsicht auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gartenhaus brannte ab

Vermutlich ein technischer Defekt an einem Akku war in der Nacht zum Dienstag die Ursache eines Brandes in der Veit-Stoß-Straße in Hilpoltstein, bei dem eine Gartenhütte ausbrannte und eine Garage in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Durch das schnelle Eingreifen der Hilpoltsteiner Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 12 000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

hiz