Allersberg: Miteinander für Historie geht weiter

Daniel Horndasch, neuer Bürgermeister der Marktgemeinde, tagte zum ersten Mal mit dem Gilardi-Förderverein - 25.08.2017 19:23 Uhr

ALLERSBERG - Premiere! Zusammen mit dem frischgebackenen Bürgermeister Daniel Horndasch tagte das Vorstandsgremium des Vereins zur Förderung und Sanierung des Gilardi-Anwesens Allersberg.

Die Plane am Gilardihaus ist verschwunden, das Gerüst aber wird noch bis zur endgültigen Festlegung des Farbanstrichs stehen bleiben. © Foto: Josef Sturm



Qua Amt und Vereinssatzung ist der neue Rathauschef nun Mitglied im Gremium, das unter dem Vorsitz von Bernhard Böckeler sowie dessen Stellvertretern Landrat Herbert Eckstein und Grete Farsbotter steht. Horndasch sicherte "gute Zusammenarbeit" zu und betonte, dass der Förderverein mit rund 340 Mitgliedern eine wichtige Bedeutung für die Kommune habe. Selbiges nahm das Vorstandsgremium dankbar zur Kenntnis, bevor Bernhard Böckeler schließlich einen kurzen Abriss über die elfjährige Tätigkeit des Vereins gab.

Von der Terminplanung über den Sachstandsbericht bis hin zu den weiterhin geplanten Arbeiten im Hinblick auf die Sanierung des Gilardi-Anwesens reichten die Themen, die behandelt wurden.

Zunächst rückte jedoch ein Rückblick auf die Öffnung des Gilardihauses mit Café und Vortrag zum Thema "Schön und zerbrechlich – Christbaumschmuck aus Lauscha/Thüringen" anlässlich des Fronleichnamsmarktes in den Fokus. Es sei beim immerhin 28. Café des Vereins ein "gutes Ergebnis" erwirtschaftet worden, berichtete Grete Farsbotter. Auch der Vortrag von Dieter Chrocziel wäre auf große Resonanz gestoßen. Nicht minder rege war das Interesse bei einer Baustellenbegehung. Erfolgreich auch: das Bewirtungsevent beim Picknick-Open Air auf dem St. Céré-Platz.

Im Zuge des heutigen Bürgerfestes werde der Förderverein ebenfalls wieder vertreten sein, hieß es – und zwar mit einer Bausteine-Aktion, vielen Informationen sowie einem Mal-Wettbewerb für Kinder, die diesmal das Freibad zu Papier bringen sollen. Die Bilder werden kommende Woche in der Sparkasse ausgestellt.

Das Gilardihaus soll beim "Tag des offenen Denkmals" am 10. September zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet sein, so der Ausblick. Neben einer Führung durchs Anwesen um 14 Uhr wird mit Schautafeln und einer Power-Point-Präsentation auf die ehemalige Christbaumschmuckfabrikation verwiesen, während es im Foyer des Hauses Kaffee und Kuchen gibt.

Fest steht der Termin der Mitgliederversammlung am 19. Oktober und die Beteiligung des Vereins am Allersberger Weihnachtsmarkt (9./10. Dezember) mit einer Christbaumschmuck-Präsentation. Auch die Terminplanung für das Jahr 2018 wurde bereits beschlossen. So wird das Gilardihaus beim Sebastians-, Fasten- und Fronleichnamsmarkt seine Pforten auftun. Am 5. Juli findet wieder eine Baustellenführung statt; die Mitgliederversammlung wurde auf 18. Oktober terminiert.

Unterstützende Aktionen

Insgesamt konnten schon viele Sanierungsmaßnahmen durch die erfolgreich durchgeführten Aktionen vom Verein unterstützt werden, informierte Vorsitzender Bernhard Böckeler seinen Nachfolger im Bürgermeisteramt, Daniel Horndasch. Erfreulich seien auch der Kassenstand und die Unterstützung durch eine Reihe von Sponsoren. Zuletzt wäre eine Spende von knapp 10000 Euro eingegangen, freute sich Böckeler.

In seinem Sachstandsbericht wies der Bürgermeister nochmals auf die Baustellenführung mit seinem Vorgänger Bernhard Böckeler, Architekt Michael Kühnlein und Benjamin Haußner vom Markt hin, die ob der großen Resonanz in drei Gruppen erfolgt war. Er selbst, so Horndasch, werde demnächst ein Gespräch mit dem Architekturbüro führen und dann bei der nächsten Vorstandssitzung, die für 7. November anberaumt ist, Bericht erstatten.

Am Ende tauchten im Gremium noch ein paar Fragen zum Innenhof, der zurückgebauten Mauer und zur Farbgebung am Haupthaus auf, wo nach Entfernen der Plane auch weiterhin ein Gerüst stehen bleiben werde – bis zur endgültigen Klärung des Anstrichs.

Nachdem aufgrund einer unvorhergesehenen Haushaltslücke die Hofgestaltung zurückgestellt werden musste (wir berichteten), geht man fest davon aus, dass die Sanierung in 2018 weiterläuft. Inzwischen konnte die Psychotherapie-Praxis in den Räumen des Westflügels ihren Betrieb aufnehmen und im Südflügel beheimatet sind nun: Arzt-, Ergotherapie- und Logopädie-Praxen, wurde erfreut festgehalten.

Abschließend regte man noch an, Kontakt zum Fabrikmuseum in Roth aufzunehmen zwecks Gedankenaustausch und gegenseitiger Unterstützung.

