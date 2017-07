Allersberg: Mittelschule verabschiedet ihre neunte Klasse

"Lasst euch nicht entmutigen und geht euren Weg" - 23.07.2017 16:31 Uhr

ALLERSBERG - Erstmals fand die Abschlussfeier der Mittelschule Allersberg wieder in der Schule statt. In den zurückliegenden vier Jahren wurde aus Platzgründen in die TSV-Rothseehalle und zuvor ins Kolpinghaus ausgewichen. Weil es in diesem Schuljahr nur eine neunte Klasse gab, konnte man die Entlassfeier wieder in der Schulaula veranstalten.

Unser Foto zeigt die Abschlussklasse der Mittelschule Allersberg. © Foto: Robert Unterburger



Musikalisch umrahmt wurde die Abschlussfeier von der Neuntklässlerin Lea Rohde, die mit zwei Klaviersoli begeisterte sowie von zwei Girl-Bands, die unter der Leitung von Wolfgang Böhm mit tollen Musikbeiträgen überzeugten.

Rektor Friedmar Blechschmidt berichtete, dass sich in der neunten Klasse, einer Ganztagesklasse, 21 Schülerinnen und Schüler dem "Quali" unterzogen hätten. "Das Ergebnis der besonderen Leistungsfeststellung lässt nachdenken", sagte der Schulleiter, "von den 21 Schülern haben nur elf den Quali bestanden, das sind nur 52 Prozent — vergangenes Jahr waren es 88 Prozent."

"Alle sind versorgt"

Von den 21 Entlassschülern beginnen elf eine Lehre, zwei absolvieren das BVJ (Berufsvorbereitungsjahr), drei wollen die neunte Klasse wiederholen, einer geht an die Wirtschaftsschule und vier gehen in die M 10, um dort die mittlere Reife zu erlangen. "Alle Schüler sind versorgt", erklärte der Schulleiter.

Heute ende ein erster großer Lebensabschnitt, manche würden sagen: "Na endlich!", andere: "Schön war es doch, zumal jetzt die Lehre beginnt!", erklärte der Schulleiter. Die Regeln des Arbeitslebens seien etwas strenger und härter. "Nehmt diese Herausforderungen an, entscheidet selbst, was ihr tun wollt, lasst euch nicht entmutigen und geht euren Weg! Habt den Mut, von einem Ziel zu träumen, bleibt neugierig und steht wieder auf, wenn ihr mal hinfallt."

"Es ist schön, dass man so familiär feiern kann", freute sich Allersbergs Bürgermeister Bernhard Böckeler. Die Schüler hätten ein gutes Rüstzeug bekommen. Abschließend nutzte der Bürgermeister die Gelegenheit, sich von Schulleiter Friedmar Blechschmidt zu verabschieden. Nach sieben Jahren Dienst an der Mittelschule Allersberg geht Friedmar Blechschmidt in den Ruhestand.Gleichzeitig gab der Bürgermeister bekannt, dass der bisherige Konrektor Christian Funk zum neuen Schulleiter ernannt wurde. Ihm wünschte er "eine glückliche Hand mit Ihrem Kollegium".

"Ich freue mich mit euch, dass ihr es nun geschafft habt", erklärte die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Wegenast, "ihr habt schöne Dinge erlebt, aber auch schwere Phasen durchlebt".

Die beiden Klassensprecherinnen Lea Rohde und Alicia Rufflar dankten ihren Klassenlehrern Peter Ferg und Brigitte Reichardt. "Viele von uns haben eine gute Ausbildungsstelle bekommen", sagten sie. "Wir waren Ganztageskinder, die Lehrer haben uns total viel gegeben." Als sehr positiv hätten sie die dreitägige Abschlussfahrt nach München in Erinnerung behalten. "Wir verstanden uns echt gut", sagte Alicia Rufflar abschließend, "jeder wurde integriert, egal wie er ist".

Vor der Zeugnisausgabe ehrte Rektor Friedmar Blechschmidt die drei Klassenbesten Juliana Lukas (Gesamtnote 1,3), Tanja Regnet (1,8) und Laura Lehner (1,8) mit einem Büchergutschein. Mit einer Tanzvorführung der Abschlussschüler und einer Bilderschau endete der Abschlussabend.

