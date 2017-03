Allersberg müht sich am Ende zu zwei Punkten

Volleyball, Bezirksliga: DJK schließt nach Niederlage gegen Katzwang auf Platz vier ab

ALLERSBERG - Die erste Herrenmannschaft der DJK Allersberg hat die Saison auf dem vierten Platz abgeschlossen. Am letzten Spieltag verlor die DJK gegen den Tabellennachbarn VC Katzwang-Schwabach und holte gegen den TV Erlangen zwei Punkte.

Zuspieler Bernhard Krach (2.v.re.) war für den verletzten Omar Aboumazen eingesprungen und fügte sich gut ins Allersberger Team ein. Trotzdem verlor die DJK gegen Katzwang 1:3. © Tobias Tschapka



DJK Allersberg – VC Katzwang-Schwabach 1:3. Das Hinspiel hatten die Allersberger nach komfortabler Führung im Tiebreak verloren und hätten sich dafür gerne revanchiert. Allerdings mussten sie mit Andreas Rothenhäuser und Paul Burkert auf zwei Stützen im Mittelblock verzichten. Auch Zuspieler Omar Aboumazen stand nach seiner Verletzung nicht zur Verfügung. Timo Schreiner und Bernhard Krach aus der zweiten Mannschaft waren eingesprungen. Beide fügten sich gut ein, mit einer stabilen Annahme um Libero Stefan Eckl gewann die DJK den ersten Durchgang 25:19. Auch der zweite Satz begann ausgeglichen, dann riss bei der DJK der Faden. Auch ein Doppelwechsel des Trainerduos Christian Hagen und Werner Nixdorf brachte keine Wende und Katzwang glich mit 25:18 aus. Im dritten Satz dominierte der VC, die Allersberger Leistungsträger Bernhard Sturm und Benedikt Wittmann fanden zu selten die Lücken in dessen Abwehr (16:25).Nixdorf versuchte, das Team noch einmal zu motivieren, um den Tiebreak zu erreichen. Der VC konnte sich zwar zunächst absetzen, mit einer Aufholjagd zum Satzende glich Allersberg noch einmal aus. Mit einem 25:22 ging das Spiel jedoch an Katzwang.

DJK Allersberg – TV Erlangen III 3:2. Die noch junge Erlangener Mannschaft, teils mit ehemaligen Allersberger Nachwuchsspielern besetzt, stand bereits frühzeitig als Absteiger fest. Einige DJK-Spieler gingen nun, nachdem es nach dem verlorenen Spiel gegen den VC um nichts mehr ging, zu nachlässig in die Partie. Erlangen spielte engagiert auf, die DJK schlug ohne Not ins Aus, Block und Abwehr waren kaum in der Lage, die Erlanger Angriffe zu entschärfen. Der TV gewann die ersten beiden Sätze so 25:22, dann riss sich Allersberg am Riemen. Zuspieler Hagen setzte Dank des agilen Liberos Stefan Wild die Außenangreifer Alexander Zinn und Stefan Bahensky in Szene. Über 25:18 und 25:17 glich Allersberg aus, auch der Tiebreak ging mit 15:3 klar an die DJK.

Mit 25 Punkten bei neun Siegen und sieben Niederlagen belegt die DJK wie im Vorjahr den vierten Platz in der Abschlusstabelle. Insgesamt kann die Mannschaft zufrieden sein, mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit wäre aber mehr möglich gewesen.

Allersberg: Stefan Bahensky, Stefan Eckl, Matthias Frisch, Wullo Hagen, Bernhard Krach, Timo Schreiner, Bernhard Sturm, Stefan Manfred Wild, Ben Wittmann, Alexander Zinn.

