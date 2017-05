Allersberg: Schreckschusswaffe unter dem Fahrersitz

ALLERSBERG - Zwar keinen Ausweis mit dabei, dafür aber einen Schreckschussrevolver samt Platzpatronen in der Tasche hatte ein 42-Jähriger, der Dienstagnacht auf der A 9, am Parkplatz Göggelsbuch von der Polizei kontrolliert wurde.

Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen.



Der Mann war in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als Beamte der Verkehrspolizei ihn überprüfen wollten. Dabei konnte er jedoch keine Ausweisdokumente vorweisen. In seiner Tasche fanden die Polizisten aber einen Schreckschussrevolver sowie unter dem Fahrersitz eine Schreckschusswaffe. In der Tasche befanden sich zudem noch 100 Platzpatronen.

Kein Waffenschein

Der 42-Jährige war nicht im Besitz des kleinen Waffenscheins, den er für die Waffen benötigt hätte. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

