Allersberg: Taxifahrer verfolgt Teenager

Jugendliche hatten sich von Nürnberg nach Allersberg fahren lassen, wollten aber nicht zahlen - vor 48 Minuten

ALLERSBERG - Zu drastischen Mitteln griff ein Taxifahrer, als drei Teenager sich von ihm fahren ließen, dann aber die Rechnung nicht bezahlen wollten.

Die drei 17-Jährigen, zwei aus Allersberg und einer aus Wendelstein, hatten sich in der Nacht auf Samstag in Nürnberg ein Taxi bestellt und nach Allersberg fahren lassen. An der Wunschadresse angekommen, stiegen alle drei aus und rannten davon, ohne für die Fahrt zu bezahlen.

Der Taxifahrer ließ aber nicht locker und teilte der Polizei kurz darauf mit, einen der Fahrgäste gestellt zu haben. Nach Eintreffen der Streife stellte sich heraus, dass der Mann einen der Jugendlichen bei seinem Fluchtversuch leicht angefahren hat.

Die drei zahlungsunwilligen Fahrgäste erwartet nun eine Strafanzeige wegen Betrug. Der Taxifahrer muss sich allerdings wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten, da der angefahrene Jugendliche leicht verletzt wurde.

