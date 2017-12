Allersberg: Weihnachtsmarkt mit dem Nürnberger Christkind

Bundestadt auf dem Marktplatz besticht am Wochenende mit Abwechslung - vor 2 Stunden

ALLERSBERG - Am Wochenende laden die Allersberger Vereine und Verbände zum Weihnachtsmarkt auf den Marktplatz ein.

Besonders spannend wird es beim Allersberger Weihnachtsmarkt, wenn das Nürnberger Christkind vorbeischaut. Foto: HiZ-Archiv/Mücke © Reinhold Mücke



Der vom Kultur- und Verschönerungsverein (KVV) organisierte Weihnachtsmarkt mit seiner festlich geschmückten Budenstadt aus rund 30 Ständen und einem nostalgischen Kinderkarussell bietet wieder jede Menge kulinarischer Leckereien. Die Vereine und Verbände haben sich allerhand einfallen lassen. Viele selbst gebastelte Geschenkartikel bieten die Standbetreiber zudem an.

Ein kleiner, aber feiner Handwerkermarkt wird sich zwischen der Sparkasse und der katholischen Pfarrkirche niederlassen. Eine Krippenausstellung, die vom Pfarrgemeinderat der katholischen Pfarrei alljährlich organisiert wird, findet an beiden Tagen im Saal des Kolpinghauses statt. Im historischen Torturm stellen die dem KVV angeschlossenen Hobbykünstler aus. Im Gilardihaus ist zu sehen, wie früher Christbaumschmuck aus Drahterzeugnissen hergestellt wurde.

Ein besinnlicher Adventsabend in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist für Samstag geplant, wobei Chöre aus dem gesamten Landkreis mitwirken. Kasperltheater, Familiengottesdienst, Auftritte von Posaunenchören, des Musikvereins und des Gesangvereins "Liederkranz" sowie ein Drehorgelspieler sorgen für Abwechslung.

An beiden Tagen wird auch Nikolaus mit seinem Knecht Krampus unterwegs sein und die Kinder mittels Süßigkeiten erfreuen. Höhepunkt wird der Besuch des Nürnberger Christkindes sein, das vom Balkon des Heckelhauses seinen eigenen Prolog und auch die von Clemens Kronenwetter verfasste Allersberger Version sprechen wird. Danach steht es auf dem Podium zur Verfügung, um sich recht ordentlich bestaunen zulassen und die braven Kleinen mit Süßem zu belohnen.

Das Gilardihaus hat heuer noch mehr zu bieten: Wenn auch das Museum im Südtrakt (Eingang an der Gilardistraße) noch nicht fertig ist, so kann es doch am Sonntag erstmals besichtigt werden. Im Zuge einer Art Baustellenbesichtigung wird Dieter Chrocziel den Besuchern zwischen 14 und 18 Uhr zur Verfügung stehen, um ihnen die Einrichtungsgegenstände und vieles mehr aus der Historie der Christbaumschmuckerzeugnisse und der ehemaligen Firma Gilardi zu erläutern. In der ehemaligen Arztpraxis auf der Ostseite des Haupthauses wird während des Marktes mit dem Asylhelferkreis und der evangelischen Kirchengemeinde neues Leben einziehen. Und neben dem Gilardi-Anwesen wird der Weihnachtstruck Station machen, um vor allem Spendenpäckchen für die Not leidenden Menschen in den Balkanstaaten in Empfang zu nehmen.

Der Helferkreis Asyl ist heuer übrigens zum ersten Mal am Weihnachtsmarkt vertreten. In den Räumen der ehemaligen Arztpraxis im Gilardihaus lädt er zu einem Informations- und Begegnungscafé ein. Den Besuchern werden die Flüchtlinge Kaffee und Tee mit Kleingebäck servieren. Sie wollen damit ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für ihre gute Aufnahme in Allersberg. Besonderer Wert wird zudem auf die Begegnung und das Treffen mit Bürgern gelegt.