Allersberg wird für Neunkirchen zum Stolperstein

Volleyball, Bezirksklasse: Allersberg besiegt TSV 3:1 - vor 32 Minuten

ALLERSBERG - Die zweite Herrenmannschaft der DJK hat den vorher ungeschlagenen Tabellenzweiten TSV Neunkirchen II mit 3:1 bezwungen. Auch dem TSV Ochenbruck knöpften die Allersberger einen Punkt ab.

Neunkirchen (in Blau) kam ungeschlagen nach Allersberg und hat nun die erste Niederlage zu verkraften. Auch gegen Ochenbruck zeigte die DJK ein gutes Spiel, der TSV hatte aber das glücklichere Ende für sich. Foto: Tobias Tschapka



DJK Allersberg II - TSV Neunkirchen II 3:1. Allersberg hatte das Hinspiel knapp mit 2:3 verloren, startete jedoch konzentriert und entschied den ersten Satz dank einer souveränen Leistung in der Annahme rund um Libero Christoph Frisch und durch gezielte Angriffe des Außenangreifers Lucas Wild mit 25:23 für sich. Im zweiten Satz konnte die DJK aner nicht an diese Leistung anknüpfen und gab diesen unnötig mit 14:25 ab. Der dritte Durchgang ging jedoch 25:15 wieder an die Mannschaft um Spielertrainer Frank Blacha und Kapitän Wolfgang Eckl. Mit 25:21 machte sie den Sack zu — Neunkirchen hat in dieser Saison damit alle vier Verlustpunkte bei der DJK gelassen.

DJK Allersberg II — TSV Ochenbruck 2:3. Die Bilanz aus dem letzten Spieltag sprach gegen die Allersberger, sie hatten glatt mit 0:3 verloren. Im ersten Satz sahen die Zuschauer anfangs ein enges Spiel, die DJK konnte es jedoch nicht für sich entscheiden (19:25). Im zweiten Durchgang hatte sie das glücklichere Ende für sich und gewann mit präzisen Angriffen des Außenspielers Thomas Schraufl 25:21. Der dritte Durchgang ging wegen zu vieler Allersberger Fehler an Ochenbruck.

Die DJK lag zwischenzeitlich 6:13 zurück, holte aber noch zum 19:25 auf. Anschließend spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe. Durch die Aufschläge des nervenstarken Mittelblockers Timo Schreiner in der Endphase erzwang Allersberg den Tiebreak (25:23). Hier lieferten sich die Teams ebenfalls einen offenen Schlagabtausch. Auch mit den wuchtigen Angriffen des Diagonalspielers Oliver Eckl konnte die DJK den Tiebreak aber nicht für sich entscheiden: 13:15.

Trotz der knappen Niederlage im zweiten Spiel kann man auf der guten Leistung aufbauen und motiviert in den letzten Spieltag starten. Am Samstag, 18. März, trifft die DJK (Platz fünf) auf den drittplatzierten TSV Feucht und das Schlusslicht, den TV Altdorf. Platz drei wäre für Allersberg noch möglich.

Allersberg: Thomas Schraufl, David Nardini, Timo Schreiner, Christoph Frisch, Frank Blacha, Lucas Wild, Wolfgang Eckl, Oliver Eckl, Bernhard Krach, Michael Fickert, Niklas Zeidler.

fb

