Allersberg: Zwei Pkw touchierten sich auf der A9

Unfallhergang bislang ungeklärt — Autos der Beteiligten haben nur noch Schrottwert - vor 42 Minuten

ALLERSBERG - Nur noch Schrottwert haben zwei Autos, die sich am Samstagmorgen auf der Autobahn A 9 zwischen Hilpoltstein und Allersberg in Fahrtrichtung Berlin touchierten.

Übel zugerichtet wurde ein Mercedes bei dem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen auf der Autobahn A 9 bei Allersberg ereignete. © Foto: FF Hilpoltstein



Am Steuer eines älteren Mercedes Benz aus dem Landkreis Neuburg an der Donau saß ein 33-Jähriger Pkw-Lenker. Ein 50-Jähriger aus München fuhr einen VW Golf. Das eine Fahrzeug fuhr nach Polizeiangaben auf der rechten Fahrbahn, das andere auf der mittleren. Die beiden Fahrzeuge streiften sich aus bislang ungeklärter Ursache, woraufhin die Fahrer die Kontrolle über ihre Autos verloren und ineinander sowie in die Leitplanke krachten.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren allerdings so sehr beschädigt, dass sie nur noch Schrottwert haben. Beim Mercedes beläuft sich der Schaden auf zirka 5000 Euro und beim Golf auf rund 15 000 Euro. Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Hilpoltstein reinigte die von Trümmerteilen übersäten Fahrbahnen und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

