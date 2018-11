Allersberg: Zweiter Brand innerhalb von vier Wochen

Im gleichen Haus fing ein Kamin Feuer - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Unglaublich, aber wahr: Erst vor vier Wochen hat es in einem Einfamilienhaus in der Allersberger Kolpingstraße gebrannt, am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr Allersberg erneut dort anrücken.

Wie schon vor vier Wochen mussten die Atemschutzträger der Allersberger Feuerwehr zu einem Brand in der Kolpingstraße anrücken. Foto: Josef Sturm © ebo/Foto: Sturm



Beim ersten Mal brach der Brand in einem Badezimmer unter dem Dach aus. Dieses Mal ist das Feuer auf einen Kaminbrand im Wohnzimmer im Erdgeschoss zurückzuführen. Als die Bewohner bemerkten, dass etwas nicht in Ordnung ist, sind die beiden Erwachsenen und ein Kind, gleich ins Freie geflüchtet.

Die Atemschutzträger der Feuerwehr Allersberg waren sofort zur Stelle und hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 10000 Euro. Zur genaueren Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei Schwabach hinzugezogen. ebo

