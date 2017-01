Allersberger Volleyballer starten ordentlich ins Jahr

Volleyball, Bezirksklasse: Zweite spielt gut und punktet gegen Ebermannstadt - vor 39 Minuten

ALLERSBERG - Zum Auftakt ins Jahr 2017 hat die zweite Volleyball-Herrenmannschaft der DJK Allersberg in eigener Halle den TSV Ebermannstadt klar besiegt. Im Spiel gegen die Spitzenmannschaft des SV Schwaig IV gab es trotz guter sportlicher Leistung eine Niederlage.

Die Allersberger Volleyballer (re. Spielertrainer und Abteilungsleiter Frank Blacha) ließen gegen Ebermannstadt (in blau) nichts anbrennen und knöpften auch Schwaig einen Satz ab. © Tobias Tschapka



DJK Allersberg – TSV Ebermannstadt 3:0. Allersberg hatte in der Hinrunde bereits gegen die Oberfranken gewonnen und die DJK um Spielertrainer und Abteilungsleiter Frank Blacha hatten sich gute Chancen auf drei weitere Punkte ausgerechnet. Allersberg startete konzentriert und kompromisslos mit Angriffen über Diagonalspieler Oliver Eckl und die blockstarken Mittelangreifer Timo Schreiner und Niklas Zeidler.

Über weite Phasen des Spiels machte man dank einer stabilen Annahme und Abwehr in Person des souverän agierenden Liberos Christoph Frisch wenige Eigenfehler und zwang die Gäste zu Fehlern. So gingen die ersten beiden Sätze mit 25:21 und 25:19 verdient an Allersberg. Im dritten Satz stellte Blacha seine Mannschaft um und zog Ebermannstadt endgültig den Zahn. Zwei Aufschlagserien des eingewechselten Zuspielers Bernhard Krach zu Beginn und Ende des Satzes besiegelten den 25:10-Satzgewinn damit den 3:0 Sieg der DJK.

DJK Allersberg – SV Schwaig IV 1:3. Das Duell gegen den souveränen Tabellenführer Schwaig war nach dem verdienten Erfolg gegen Ebermannstadt für Allersberg die Kür. Der SV, stets ein unangenehmer Gegner, hatte das Hinspiel deutlich gewonnen — das Team besteht zum großen Teil aus der letztjährigen Meistermannschaft der Senioren U 47. Mit druckvollem und schnörkellosen Spiel versuchten die Routiniers, Allersberg unter Druck zu setzen. Blacha stellte seine größten Spieler dagegen — das zahlte sich aus, denn die Schwaiger Angriffe scheiterten immer wieder an den DJK-Blockern David Nardini und Thomas Schraufl. So ging der erste Satz in unerwarteter Deutlichkeit mit 26:16 an Allersberg.

Doch Schwaig fand nun immer besser ins Spiel und die SV-Angreifer den Weg um den Block und die Abwehr. Nach einem schnellen 9:25 fingen sich die Allersberger zwar wieder, die Vorteile blieben trotz packender Ballwechsel und erfolgreicher Aktionen von Außenangreifer Wolfgang Eckl vermehrt aufseiten des SV Schwaig. So wurden auch die Sätze drei und vier mit 18:25 und 14:25 abgegeben.

Blick richtet sich nach oben

Trotz der Niederlage zog Blacha eine positive Bilanz des Heimspieltages. Die drei Pflichtpunkte gegen Ebermannstadt wurden souverän geholt und gegen die Niederlage hatte man engagiert mit einer guten sportlichen Leistung angekämpft. Zeit zum Ausruhen bleibt indes nicht. Am kommenden Samstag erwartet Allersberg (Platz vier) wieder in eigener Halle die beiden Tabellennachbarn TSV Ochenbruck (Dritter) und Feucht. Damit werden spannende Duelle um den Anschluss an die Tabellenspitze erwartet. Beginn ist um 14 Uhr in der DJK-Halle in der Pyrbaumer Straße.

Allersberg: Frank Blacha, Oliver Eckl, Wolfgang Eckl, Michael Fickert, Christoph Frisch, Bernhard Krach, David Nardini, Thomas Schraufl, Timo Schreiner, Lucas Wild, Niklas Zeidler.

fb

