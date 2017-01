Allersberger Zweite spielt nur eine Nullrunde

Volleyball, Bezirksklasse: Allersberg kassiert zwei Niederlagen gegen Tabellennachbarn - vor 47 Minuten

ALLERSBERG - Die zweite Volleyball-Herrenmannschaft der DJK Allersberg hat in der Bezirksklasse ein Doppelniederlage gegen die Tabellennachbarn Ochenbruck und Feucht kassiert. Die zweite Damenmannschaft gewann dagegen in der Kreisklasse das Spitzenspiel gegen Lauf und gegen Hersbruck und bleibt ungeschlagen auf Aufstiegskurs.

Die DJK Allersberg (in Grün) wollte gegen die Tabellennachbarn Ochenbruck und Feucht zu Punkten kommen, es sprang jedoch nichts Zählbares heraus. © Tobias Tschapka



DJK Allersberg – TSV Ochenbruck 0:3. Nach der guten Leistung am Vorwochenende wollten die Herren auch gegen die Tabellennachbarn punkten. Das Spiel gegen den TSV begann mit einem offenen Schlagabtausch und spektakulären Ballwechseln, die jedoch meist in Punkten für den Tabellendritten endeten. Gegen Ende fehlte der letzte Wille und so verlor man die Sätze eins und zwei mit 18:25 und 21:25. Danach riss der Faden bei den Hausherren komplett. Die Annahme um den sicheren Libero Christoph Frisch leistete sich einen Fehler nach dem anderen und auch im Angriff wurde nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. So musste man sich klar mit 12:25 und 0:3 geschlagen geben.

DJK Allersberg – TSV Feucht 1:3. Im zweiten Spiel wollte es Allersberg besser machen, doch bald wurde klar, dass es nicht der Tag der DJK war. Wie schon im ersten Spiel konnte die Mannschaft um Trainer Frank Blacha mithalten, konnte aber von den ersten drei Sätzen nur einen gewinnen (18:25, 19:25, 25:19). Im vierten Satz ergaben sich die Spieler um Kapitän Wolfgang Eckl ihrem Schicksal und verlor trotz der vorhergegangenen Mühen klar mit 12:25. Die Begegnung Ochenbruck - Feucht endete 1:3.

In drei Wochen, am Samstag,18. Februar, steht das nächste Heimspiel an. Dann kommt erneut der TSV Ochenbruck und die zweite Mannschaft des TSV Neunkirchen, der auf Platz zwei noch ungeschlagen ist und mit Schwaig um den Aufstieg spielt. Dann möchten sich die Allersberger — jetzt auf Platz fünf — für die Doppelniederlage revanchieren.

Allersberg: Thomas Schraufl, David Nardini, Timo Schreiner, Christoph Frisch, Frank Blacha, Lucas Wild, Wolfgang Eckl, Oliver Eckl, Bernhard Krach, Michael Fickert.

Frauen, Kreisklasse

TV Hersbruck II – DJK Allersberg 0:3. Allersberg konnte das erste Spiel locker und ohne Druck angehen, da die Gegner im kontrollierten Spielaufbau noch einige Probleme haben. Mit der gesamten Erfahrung und sehr starken Aufschlägen von Janina Distler setzte die DJK den Tabellenvorletzten sofort unter Druck, sodass man den Satz deutlich mit 25:9 gewann. Auch die folgenden beiden Sätze nahmen denselben Verlauf. So schraubte die gesamte Mannschaft ihre Eigenfehlerquote fast auf null herunter, Zuspielerin Kristin Meixner konnte ein ums andere Mal ihre Angreifer gut in Szene setzen. Nach einem 25:9 und einem 25:11 waren die Punkte in Allersberg.

TV Lauf – DJK Allersberg 0:3. Nachdem sich die DJK gegen Hersbruck warm gespielt hatte, begann sie hochkonzentriert und motiviert gegen Lauf. Alle wussten um die Wichtigkeit des Spiels im Aufstiegsrennen — Allersberg hatte vor der Partie sieben Spiele gespielt und alle gewonnen, Lauf rangierte mit sieben Siegen und zwei Niederlagen dahinter auf Platz zwei — Spitzenreiter und Verfolger standen punktgleich.

Es entwickelten sich lange Ballwechsel, in denen mal die eine und mal die andere Mannschaft die Oberhand behielt. Dementsprechend konnte sich bis zum Stand von 16:14 für Allersberg keine Mannschaft entscheidend absetzen. Erst eine Aufschlagserie von Katrin Meixner brachte die Allersberger mit 22:14 in Führung. Diese gab man bis zum Satzende beim Stand von 25:19 auch nicht mehr ab. Im zweiten Satz lief man dann zur Höchstform auf. Eva Zeiser steuerte durch variantenreiches Spiel einige Punkte bei und auch starke Angriffe über die Außenangreiferin Jenny Dortmann wurden durch Punkte belohnt. So besiegte man völlig verunsicherte Laufer im zweiten Satz klar mit 25:9. Der dritte Satz begann mit einem klassischen Fehlstart, so lagen die DJK-Damen schnell mit 2:7 hinten. Zwar kamen sie auf drei Punkte wieder heran, doch Annahme und Angriff waren nicht mehr zwingend. Nach einer Auszeit der Trainerin Miriam Lehner holte die DJK aber Punkt um Punkt zum 20:20 auf. Der Schwung blieb: Allersberg gewann 25:23.

Somit führt das Team die Kreisklasse Ost mit acht Siegen aus acht Spielen mit drei Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierte Laufer Mannschaft an. Auf Platz drei folgt Allersberg III mit 18 Punkten.

Allersberg: Isabeau Ammann, Janina Distler, Jenny Dortmann, Katrin Meixner, Kristin Meixner, Regina Rupp, Jasmin Vorlaufer, Eva Zeiser.