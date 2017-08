Wie war das damals, als es noch keine modernen Maschinen beim Hopfenzupfen gab? Beim historischen Hopfenzupferfest in Spalt wollten viele Menschen aus der Region und auch Urlauber das althergebrachte Hopfenzupfen erleben. Am saubersten und am schnellsten gezupft hat am Ende Christoph Wechsler. Mit von der Partie auch die neue Hopfenkönigin Katharina Zwengauer.

Kurz nach 19 Uhr erfasste ein Pkw-Fahrer in der Städtlerstraße im Stadtzentrum von Roth eine vierköpfige Familie. Laut Polizei war der Mann alleine in seinem Pkw gesessen. Offenbar wegen eines medizinischen Notfalles verlor der Mann die Herrschaft über sein Fahrzeug, das wiederum nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Familie erfasste.

Alarm in der Altstadt: In der Nacht auf Donnerstag ist in Roth ein Wohn- und Geschäftshaus, gleich gegenüber von Rathaus und Kirche, aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten dauerten über zwei Stunden. Zwei Anwohner wurden per Drehleiter gerettet.