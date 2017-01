Allseits gewappnet für Schnee, Eis und Kälte

Einen Gang zurückschalten: Wir haben Experten nach Tipps für den Umgang mit dem Winterwetter befragt - vor 58 Minuten

LANDKREIS ROTH - Das Winterwetter stellt nicht nur Autofahrer vor Herausforderungen, auch andere Verkehrsteilnehmer und Einrichtungen haben jedes Jahr aufs Neue mit der Kälte zu kämpfen. Ein Überblick.

Ob auf dem Weg mit dem Rad zur Arbeit, dem täglichen Spaziergang mit dem Hund, dem Wochenendvergnügen auf dem Stadtweiher oder rund ums eigene Haus: Im Winter gilt es einige Tipps zu beherzigen. © Salvatore Giurdanella



Ob auf dem Weg mit dem Rad zur Arbeit, dem täglichen Spaziergang mit dem Hund, dem Wochenendvergnügen auf dem Stadtweiher oder rund ums eigene Haus: Im Winter gilt es einige Tipps zu beherzigen. Foto: Salvatore Giurdanella



Regen, Kälte und Schnee, dazu Dunkelheit und schlechte Sicht: Radfahren im Winter kann sehr ungemütlich sein. Obendrein ist das Unfallrisiko höher. Fahrradfahrer sollten im Winter warme, wind- und wasserabweisende, möglichst atmungsaktive Kleidung anziehen, inklusive Schal und Handschuhen. Ideal ist helle, auffällige Kleidung, möglichst mit reflektierenden Streifen, damit sie gut und rechtzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden.

Radler sind im Winter zudem gut beraten, durch die oft schlechte Sicht sowie längere Bremswege auf nassen, rutschigen Fahrbahnen, mit reduziertem Tempo und vorausschauend zu fahren. Auch Kurven langsamer und ohne zu bremsen fahren, beugt einer unfreiwilligen Rutschpartie vor.

Optimal funktionierende Bremsen am Rad sind ein Muss bei nassen, glitschigen Straßenverhältnissen. Sie sollten daher gecheckt und eventuell nachgestellt werden.

Auch an der Beleuchtung sollten Radfahrer nicht sparen, denn sie garantiert gutes Sehen und Gesehenwerden. Reflektorstreifen oder Speichenreflektoren erhöhen die Sichtbarkeit. Fahrradprofis empfehlen, im Winter den Luftdruck in den Reifen abzusenken, da sich so der Straßenkontakt erhöht.

Außerdem: Sind Radwege nicht von Schnee oder Eis freigeräumt, ist die Radweg-Benutzungspflicht aufgehoben. Radler dürfen dann auf der geräumten Fahrbahn statt auf dem Radweg fahren. Aber Vorsicht: Autofahrer rechnen im Winter häufig nicht mit Radfahrern auf der Straße.

Schuhe für Hunde

Auch Vierbeiner wollen besonders gepflegt werden, weiß die angehende Tierpflegerin Jennifer Dettke vom Tierheim Roth: „Hunde sollten möglichst nicht auf gesalzenem Boden laufen, weil sie das Salz beim Putzen im Körper aufnehmen könnten.“ Ist der Spaziergang auf gestreuten Gehsteigen nicht zu vermeiden, müssten die Pfoten zu Hause jedes Mal mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.

Im Fachhandel für Tierbedarf gibt es auch spezielle Schuhe für die Vierbeiner. Das sei eine Alternative zum Füßewaschen, sagt Dettke, doch die Anprobe sollte gewissenhaft geschehen: „Wenn die Schuhe nicht genau passen, können sich die Hunde die Pfoten wund laufen.“

Im Kleidungsangebot für die Vierbeiner sind auch Mäntel und Ganzkörperanzüge. Junge Tiere bräuchten die Mäntel nicht unbedingt, sagt Dettke. Doch bei alten oder gesundheitlich angeschlagenen Hunden seien Klamotten wichtig, damit diese nicht auskühlen. „Die Halter sollten sich einfach draußen nach den Hunden richten. Manche tollen stundenlang herum, andere wollen nach wenigen Minuten wieder nach drinnen.“

Zwiebelmethode für Jogger

Auch die Menschen beim Sport sollen draußen auf ihren Körper hören, meint David Matheisl, Leiter der Triathlon Abteilung des TV Hilpoltstein. Hobbysportler sollten vor allem richtige Kleidung tragen, die schön warmhält und im Zwiebelprinzip getragen werden sollte: ein Unterhemd, eine Schicht und dann eine Jacke. Dazu leichte Handschuhe und eine Mütze. „Eine Pudelmütze wie beim Skifahren sollte es nicht sein, atmungsaktiver Stoff ist gut.“

Zudem sollten sich die Sportler bei der Kälte nicht zu stark verausgaben. Matheisl empfiehlt, lieber dreimal die Woche kurz zu gehen, als einmal eine lange Strecke zurückzulegen. Außerdem sollte alles etwas gemächlicher angegangen werden. „Die Kälte fordert jedem Körper etwas ab, man sollte keinen falschen Ehrgeiz entwickeln.“

Wer in der Dunkelheit unterwegs ist, für den sind reflektierende Kleidung und Licht ein Muss, um erkannt zu werden und die Umgebung zu sehen. Zudem rät der Triathlet, innerorts unterwegs zu sein, auf geräumten Straßen, denn die Glätte könnte beim Laufen tückisch werden. Es sei auch gut, in der Gruppe zu gehen, sagt Matheisl: „Wer sich noch locker unterhalten kann, hat das richtige Tempo drauf.“

Warme Räume für Wasseruhren

Gefrorene Wasserleitungen sind für das öffentliche Wasserwerk der Stadt Hilpoltstein kein Problem, sagt Mitarbeiter Thomas Armann. Die städtischen Leitungen liegen mindestens 120 Zentimeter in der Erde, dort seien auch im stärksten Winter die Temperaturen ausreichend genug.

Doch beim Übergang zum Hausanschluss könnte es bei Frost kritisch werden. „Am Montag hatten wir schon einen Wasserzähler, der durch den Frost aufgeplatzt ist“, berichtet Armann. Diese liegen oft in Kellern oder unbeheizten Räumen. „Vor fünf Jahren gab es mal eine Woche Dauerfrost, da gingen gleich 30 Geräte kaputt“, erinnert sich Armann.

Er rät allen, Räume mit Wasseruhren nicht zu stark auskühlen zu lassen. Auch Baustellen oder leer stehende Häuser seien frostgefährdet. Und natürlich der Wasserhahn im Garten. „Wer den nicht entlüftet, hat im nächsten Frühjahr eine unangenehme Überraschung.“

Verbot für Schlittschuhe

Für viele Schlittschuhfahrer ist das gefrorene Eis sogar wünschenswert. Dafür muss es aber schon sehr kalt sein, damit das Eis nicht bricht. Das Betreten der Eisflächen auf dem kleinen Rothsee (Rothsee-Vorsperre) unterliegt dem Gemeingebrauch und findet somit, wie auf jeder anderen Wasserfläche auch, auf eigene Gefahr statt, teilt das Landratsamt Roth mit. Die Behörde bittet deshalb Wintersportler und Spaziergänger ausdrücklich, vor einem Betreten der Eisfläche die Tragfähigkeit zu prüfen.

Auf dem großen Rothsee, also dort, wo sich die Hauptsperre befindet, ist das Betreten der Eisfläche sogar ganz verboten. Denn auf Grund des Überleitungsbetriebes müsse auch im Winter mit zum Teil erheblichen Wasserspiegelschwankungen gerechnet werden. Diese bergen ein großes Einbruchsrisiko in sich.

Minusgrade fürs Wochenende

Und wie geht es weiter mit dem Winter? Am Wochenende sind zweistellige Minusgrade vorhergesagt, schneien soll es dann nicht mehr. In der kommenden Woche sollen die Temperaturen wieder bis an den Gefrierpunkt steigen.

Benjamin Huck

Mail an die Redaktion