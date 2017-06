Zum Johannimarkt gab es heuer in der Rother Innenstadt ein besonderes Schmankerl: Die Oldtimer-Rallye „Altmühltal Classic Spring“ machte Station in der Kreisstadt. Vor dem Schloss Ratibor legten die rollenden Raritäten einen kurzen Stopp ein und wurden den vielen Zuschauern in Sachen Design, Technik und Geschichte kurz vorgestellt. ; © Tobias Tschapka