Altstadtfest Roth: Die Besucher trotzten dem Herbstwetter

Regen und Kälte hielten die Gäste nicht ab — Buntes Rahmenprogramm - vor 56 Minuten

ROTH - Wenn die Stadt Roth und viele Vereine und Verbände aus der Stadt zum Altstadtfest einladen, dann verwandelt sich das Zentrum jedes Jahr am zweiten Septembersonntag in ein quirliges Miteinander – und das sogar, wenn es schon herbstlich kühl und regnerisch ist.

Mit einem blauen Auge davon gekommen sind die Organisatoren des Rother Altstadtfests. Goss es am Samstag noch in Strömen, so hielt das Wetter am Sonntag einigermaßen, so dass es vor Besuchern wimmelte. © Foto: Rödel



Vor allem der Samstag war total verregnet, doch in den Zelten des Fischereivereins Roth, des Rother Carneval Vereins und des Gesangvereins "Fidelio" herrschte beim Fischer- und bei den Weinfesten ausgelassene Stimmung und beim Schunkeln wurde es dann doch allen schnell warm.

Am Sonntag kamen dann beim Altstadtfest Groß und Klein auf ihre Kosten. Letztere verkauften im Hof von Schloss Ratibor beim Trempelmarkt Bücher und Spielsachen, tobten sich in der zur Spielstraße umfunktionierten südlichen Hauptstraße aus, oder betätigten sich an verschiedenen Stationen, die die Vereine aufgebaut hatten, zum Beispiel an der kleinen Kletterwand des Deutschen Alpenvereins, an den Gerätschaften des Technischen Hilfswerks oder an diversen Glücksrädern.

Prächtige Hasen und Hühner

Eine Schau waren auch die prächtigen Hasen und Hühner der Kleintierzüchter oder die Fischlein im Aquarium des Fischereivereins. Die Vereine und Verbände der Kreisstadt haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um die Gäste aus nah und fern bei Laune zu halten. Dazu trugen natürlich auch die vielen Aufführungen auf den Bühnen am Kugelbühlplatz und auf dem Marktplatz bei. Dort wechselten sich Wrestler, Ju-Jutsu-Kämpfer, Tänzer verschiedener Tanzsportvereine, der Posaunenchor Kiliansdorf, die Parforcehornbläser und andere Gruppen mit beeindruckenden Beiträgen ab.

Offenes Gotteshaus

Die Pforten der evangelischen Stadtkirche waren weit offen. Dort gab es Orgelmusik, Führungen und Gesangsbeiträge sowie eine "Ruhezone für müde Seelen". Wenn diese sich ausgeruht hatten, konnten sie gleich weiter zum Seckendorff-Schloss pilgern, um dort über Schwänke von Hans Sachs zu lachen, die die Schlosshofspieler dort zum Besten gaben. Im Schloss selber gab es eine Foto-Ausstellung des Fotoclubs Roth zu bestaunen. Und die Jugend kam vor allem bei "Rock im Schlossgraben" voll auf ihre Kosten. Dort rockten verschiedene Bands die Wiese vor dem Jugendhaus.

Nur mit Regenjacke

Selbst ein stärkerer Schauer tat der Stimmung am Nachmittag keinen Abbruch. Die Gäste suchten Unterschlupf in den vielen Zelten der Vereine, die für kulinarische Genüsse sorgten. Man hatte die Qual der Wahl, ob Fisch oder Fleisch vom Grill, orientalische Spezialitäten oder verführerische Kuchenbüfetts, denen kaum jemand widerstehen konnte.

Das Tolle am Altstadtfest ist aber natürlich auch die Geselligkeit. Man kennt sich und es gibt alle paar Meter ein großes "Hallo" und "lang schon nimmer g’seng". Das ist das Schöne und für viele auch Wichtigste an so einem Fest in einer Kleinstadt wie Roth.

