Am Samstag ist Schluss: Wöhrl schließt in Roth

Nach über 70 Jahren: Letzter Tag für "das erste Haus am Platz" - vor 1 Stunde

ROTH - Es wird ein trauriger Samstag: Nach über 70 Jahren schließt die Firma Wöhrl am 25. März ihr Modehaus in Roth. Von hier war das Unternehmen nach dem Krieg wieder durchgestartet.

Das Modehaus gehörte über Jahrzehnte zum Stadtbild, seit 1997 war es in der Valentin-Passage (im Vordergrund) beheimatet. Foto: Pühn



Wöhrl und die Stadt Roth, das war und ist in erster Linie eine "emotionale Beziehung". 1945, als das von Rudolf Wöhrl in Nürnberg 1933 gegründete Modehaus bei einem Bombenangriff in Schutt und Asche versank, zog dieser mit seiner ersten Frau Berta (sie verstarb 1977, seine zweite Frau Mizzi heiratete er 1985) in die rund 30 Kilometer entfernte Kleinstadt südlich von Nürnberg, wagte den Neuanfang und eröffnete dort zunächst in der unteren Hauptstraße (heute Schuh Heyder), bald darauf in einem neuen Domizil gegenüber der evangelischen Kirche (heute Drogerie-Markt Müller) ein Modegeschäft. In dem einen Laden gab es bei „Zetka“ (Haus der zuverlässigen Kleidung) die Herren- und Knabenkleidung, in dem anderen die Damen- und Mädchenmode.

Beide Geschäfte wurden wenige Jahre später unter einem Dach zusammengeführt. Die Familie Wöhrl fühlte sich in Roth wohl und wohnte hier von 1945 bis 1961. 1970 übernahmen die in Roth aufgewachsenen Söhne Hans Rudolf und Gerhard das Bekleidungsunternehmen.

Der Firmengründer war der Stadt schon immer verbunden und unterstützte soziale, sportliche und kulturelle Aktivitäten. 2003 erhielt Rudolf Wöhrl zum 90. Geburtstag vom damaligen Bürgermeister Richard Erdmann die Bürgermedaille überreicht. „Roth und Wöhrl passen zusammen wie Jacke und Hose“, sagte das Stadtoberhaupt damals.

Nach mehreren Umbauten und der Modernisierung des Hauses in der Hauptstraße 17 erfolgte 1997 der Umzug in die Valentin-Passage. Mode für die ganze Familie gab es bis zuletzt auf 3500 Quadratmetern.

Die Rudolf Wöhrl AG geriet jedoch zuletzt in arge finanzielle Schieflage. Deshalb sahen sich Vorstand und Aufsichtsrat 2016 gezwungen, im Zuge einer Restrukturierung und Neuausrichtung vier der insgesamt 34 Wöhrl-Standorte zu schließen. Dazu gehören neben Roth auch Nürnberg-Langwasser, München (Einkaufscenter PEP) und das Wöhrl-Haus Berlin, Potsdamer Platz.

