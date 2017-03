Amphibien wieder unterwegs

Landkreis Roth: Landesbund für Vogelschutz hat zwölf Rettungsstellen eingerichtet - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Die Kreisgruppe Roth-Schwabach des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) betreut seit über 30 Jahren Amphibienrettungsstellen im Landkreis.

Erdkröten machen sich auch als „Doppelpack“ auf den Weg zum Laichgewässer. © Foto: LBV



Jetzt sind die über 60 Freiwilligen des LBV wieder abends und morgens unterwegs, um Molche, Kröten und Frösche auf ihrer Wanderung zu den Laichgewässern sicher von einer Straßenseite auf die andere zu bringen.

Schon in den 1980er Jahren wurde am großen Weiher bei Tiefenbach der erste Amphibienzaun aufgestellt. Mit den Jahren kamen immer mehr Straßenabschnitte hinzu, an denen die Mitglieder der LBV Kreisgruppe Roth-Schwabach über mehrere Wochen, manchmal schon ab dem Spätwinter, die Tiere aufsammelten und sicher in die nahegelegenen Weiher zur Paarung und zum Ablaichen entließen.

Bauhöfe stellen Zäune auf

Inzwischen stehen Amphibienzäune bei Kammerstein, Georgensgmünd, Altenhofen, Appelhof, Greding, Laibstadt, Altenheideck und Eichelburg. Sie werden von den Mitarbeitern der zuständigen Bauhöfe errichtet, zu denen die Amphibienretter ein sehr gutes Verhältnis haben. Bei Rambach wird nachts eine Straßensperre aufgestellt und bei Ungerthal werden die Tiere von der Straße aufgesammelt. Auf diese Weise werden jedes Jahr rund 16 000 Tiere vor dem Überfahren bewahrt.

Neu hinzugekommen ist die Amphibienrettung bei Bernlohe. Bei Tiefenbach wurde vergangenes Jahr durch das staatliche Straßenbauamt Nürnberg eine Amphibienleiteinrichtung installiert. Die Naturschützer sind gespannt, wie diese angenommen wird.

Die Amphibienretter bitten die Autofahrer während der Amphibienwanderzeit Rücksicht zu nehmen und an den Wanderstrecken ihr Tempo zu drosseln – auch um ihrer selbst willen.

Weitere Informationen erteilt stellvertretender LBV Kreisvorsitzender Hubertus Scholz, Telefon (0 91 70) 26 99.

