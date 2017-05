Amt gibt Vorwarnung vor Hochwasser aus

Dauerregen ließ Flüsse und Bäche anschwellen — Fränkische Rezat im Fokus - vor 10 Minuten

HILPOLTSTEIN - Wenn es nach dem Wetterbericht geht, ist auch in den nächsten Tagen Regen angesagt. Mit der Konsequenz, dass Bächchen zu Bächen und Flüsschen zu Flüssen werden.

Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage breitete sich der Lohbach in Hilpoltstein im Talraum unterhalb des Main-Donau-Kanals aus. © Harry Rödel



Der Lohbach, der durch den Hilpoltsteiner Stadtweiher fließt und diesen nach dem Wehr als Gänsbach verlässt, stieg angesichts des 24-Stunden-Niederschlags über die Ufer. Sonst eher ein Rinnsal, das mitunter zugewuchert und gar nicht als Bach zu erkennen ist, machte er sich nach den Regenfällen der vergangenen Tage im Tal unterhalb des Main-Donau-Kanals breit.

Im Landkreis Roth und in der Stadt Schwabach gab das Wasserwirtschaftsamt am Mittwoch eine Vorwarnung für Hochwasser. Betroffen davon sei in erster Linie die Fränkische Rezat, erklärte gestern Heike Meyer, die am Landratsamt Roth für den Hochwassernachrichtendienst zuständig ist. Weil es im Raum Ansbach in den vergangenen Tagen stark geregnet habe, führe die Fränkische Rezat natürlich mehr Wasser als sonst – Wasser, das auch in Wernfels und Georgensgmünd lande. "Allerdings ist die Lage nicht dramatisch", betonte Heike Meyer.

Dramatisch war es zuletzt im Juni 2013, als der Gänsbach den Stadtpark flutete, und das THW Gewehr bei Fuß stand, um die angrenzenden Häuser mit Sandsäcken zu schützen.

