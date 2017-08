Angelika Hein: Ehrenzeichen für unglaubliches Engagement

Für die DJK Weinsfeld, den TV Hilpoltstein und den TSV Eysölden im Einsatz - 28.08.2017 19:03 Uhr

WEINSFELD - Als 28. Bürgerin der Stadt Hilpoltstein wurde Angelika Hein aus Weinsfeld von Landrat Herbert Eckstein mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet.

Unser Foto zeigt die Geehrte zusammen mit (v. l.) Pfarrer Roland Seger, Gregor Struller, Tochter Susi Hein, Landrat Herbert Eckstein, Ehemann Jürgen, der Tochter Veronika Hein mit Freund Nikolaj, Ulrich Meixner und Bürgermeister Markus Mahl. © Foto: Robert Unterburger



Der Landrat und Hilpoltsteins Bürgermeister Markus Mahl sowie eine Reihe von Grußrednern würdigten das große und langjährige ehrenamtliche Engagement von Angelika Heim bei der DJK Weinsfeld, beim TV Hilpoltstein, beim TV Eysölden, beim Kreisjugendring und der Sportjugend, in der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Weinsfeld sowie als Moderatorin beim Seniorentag des Landkreises.

Mit Blasmusik wurden die Geehrte und ihre Familie vom Wohnhaus zum voll besetzten Gemeindezentrum geleitet. Dort verstand es Landrat Herbert Eckstein, mit humorvollen und witzigen Bemerkungen den Saal zum Lachen zu bringen. Weil sich Angelika Hein und er seit Jahren kennen und schätzen, durfte auch kräftig gefrotzelt werden und so erhielt die Feierstunde eine überaus heitere Note.

Auch der Kirchenchor ließ es sich nicht nehmen, seiner Chefin — Angelika Hein leitet den Kirchenchor — durch zwei Lieder, die extra für sie geschrieben wurden, Hochachtung entgegen zu bringen.

Seit 1977 ist Angelika Hein in der DJK Weinsfeld aktiv, seit 1979 ist sie offizielles Mitglied und seit 1979 ist sie Abteilungsleiterin Turnen. Sie besucht regelmäßig Fortbildungen und ist seit 20 Jahren Sportabzeichenprüferin. Landrat Eckstein konkretisierte das Engagement von Hein für die DJK so: "40 Jahre Damengymnastik, 37 Jahre Kinderturnen mit teilweise drei Gruppen, fünf Jahre Mutter-Kind-Turnen, 22 Jahre Wirbelsäulengymnastik und zehn Jahre Männerfitness."

Ihr weiteres Engagement bei der DJK Weinsfeld: zehn Jahre Mitglied der Theatergruppe, 25 Jahre Programm für Nikolaus- und Weihnachtsfeiern, Einlagen beim Faschingsball mit Frauen und Mädchen, Leichtathletiksportfest seit 1985, mit Kindern Teilnahme an Sportfesten in Allersberg, Spalt und Abenberg.

Bei Turnfesten dabei

Neben der DJK Weinsfeld war und ist der TV Hilpoltstein ein zweites Standbein von Angelika Hein. Dort ist sie Mitglied seit 1989, war von 1988 bis 1992 Übungsleiterin im Eltern-Kind-Turnen, von 1997 bis 2006 Übungsleiterin im Geräteturnen (Wettkampfgruppe) und Sportabzeichenprüferin. Außerdem betreute sie Kinder bei Wettkämpfen, war Begleiterin und Teilnehmerin bei vielen Deutschen Turnfesten (Berlin 1987, München 1998, Leipzig 2002, Berlin 2005 und Frankfurt am Main 2009) und Unterstützerin bei Veranstaltungen. Drittes Standbein von Angelika Hein war der TSV Eysölden. Dort war sie Mitglied von 1983 bis 2005, wirkte drei Jahre in der Theatergruppe mit, war von 1983 bis 2002 Spielerin der Damenfußballmannschaft, langjährige Spielführerin und wurde für 300 Spiele geehrt, bevor eine schwere Knieverletzung ihre Karriere beendete.

Auch für den Kreisjugendring und die Sportjugend engagierte sich Angelika Hein. Von 1999 bis 2007 war sie Mitglied der Kreisjugendleitung des BSJ-Sportkreises Roth-Schwabach, von 2007 bis 2008 Delegierte der Bayerischen Sportjugend in der KJR-Vollversammlung und seit 2008 ist sie Revisorin beim KJR Roth.

Nicht vergessen werden darf auch ihr Engagement in der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Weinsfeld. Dort ist Angelika Hein seit elf Jahren Mitglied des Pfarrgemeinderates und Kontaktperson für gemeindliche Sakramentenvorbereitung, Ökumene, Konzerte, Familiengottesdienste, Seniorentage und Pfarrfamilienabende. Seit 2008 leitet sie den Kirchenchor, leitet Proben und liturgische Auftritte. Angelika Hein ist Leiterin zweier Vokalensembles, nämlich des "Ensemble Saitenwind" (seit 1999) und des Dreigesangs "ATrio" (seit 2007). Zusammen mit Fanny Seitz aus Hilpoltstein moderiert sie seit 2004 den Seniorentag des Landkreises.

Weiteres Engagement: Elternsprecherin und Elternbeiratsvorsitzende an der Grundschule Meckenhausen, seit 27 Jahren aktive Teilnehmerin am Burgfest Hilpoltstein (zuerst bei den Gauklern, jetzt bei den Fahnenschwingern), elf Jahre im Vokalensemble der Musikschule Hilpoltstein, seit zehn Jahren Mitglied des Schützenvereins, seit rund 15 Jahren Gestaltung der Weihnachtsfeiern des Kriegervereins und Mitglied im FCN-Fanclub "Rot-Schwarze-Füchse".

Angelika Hein wurde schon mehrfach geehrt: 1989 mit dem Ehrenzeichen in Bronze der Diözese Eichstätt, 2004 mit dem Ehrenzeichen in Bronze des TV Hilpoltstein für zehn Jahre Übungsleitertätigkeit, 2004 mit dem Ehrenzeichen in Silber der DJK Weinsfeld und 2010 erhielt sie eine Auszeichnung des Turnverbandes.

Lebendige Ortsteile

Bürgermeister Markus Mahl überbrachte die Glückwünsche der Stadt Hilpoltstein. "Es kommt häufig vor, dass die Geehrten aus den Ortsteilen sind", lobte er. "Das zeigt, dass unsere Ortsteile sehr lebendig sind und dass wir stabile Bevölkerungsentwicklungen haben." Glückwünsche sprach auch der DJK-Vorstand Uli Meixner aus. Lobend hob er das von Hein geleitete Kinderturnen hervor. "Die Kinder kommen aus nah und fern und lieben dich." Er würdigte auch Angelika Heins Engagement im Tischtennis und in der Skifreizeit.

Großes Lob kam von Pfarrer Roland Seger. "Ich wünsche mir, dass sie weiterhin viel Freude haben — sowohl in der kirchlichen Arbeit als auch in den Vereinen", erklärte er. Auch Pfarrgemeinderatsvorsitzender Gregor Struller und Thomas Baumann von der Kirchenverwaltung bekundeten ihren Respekt.

ROBERT UNTERBURGER