Angetrunkener greift Polizist an

Autofahrer aus Roth attackiert Beamte bei Verkehrskontrolle - vor 56 Minuten

ROTH - Als ein leicht angetrunkener Rentner bei einer Verkehrskontrolle auf die Polizisten los gehen wollte, klickten die Handschellen.

Polizei im Einsatz (Symbolbild). © nn



Als die Beamten am späten Donnerstagabend in der Max-Planck-Straße einen Fiat-Fahrer kontrolliert wollten, war bei dem 71-jährigen Fahrzeuglenker aus Roth deutlich Alkoholgeruch wahrzunehmen. Ein erster Test vor Ort brachte ein Resultat von annähernd 0,8 Promille. Im Regelfall kann bei solchen Werten auf eine ärztliche Blutentnahme verzichtet werden, wenn die Messung mit einem bei den Polizeidienststellen installierten Gerät erfolgt und damit ein Beweis sicheres und gerichtlich anerkanntes Ergebnis erzielt wird.

Als dem Rentner also das weitere Verfahren erläutert werden sollte, ging er ohne jegliche Vorwarnung mit zum Schlag erhobenen Händen auf die Beamten los, was für ihn, trotz heftigen Wehrens, in Handschellen endete. Diesen Umstand quittierte der Gefesselte dann ausdauernd mit unflätigsten Ausdrücken der Fäkalsprache. Nach ersten Befunden blieben alle Beteiligten des Handgemenges unverletzt. Seine heftige Gegenwehr und der Verdacht, Straftaten begangen zu haben, veranlasste die diensthabende Staatsanwältin, bei dem renitenten Autofahrer doch noch Blut abnehmen zu lassen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstandes und des Fahrens unter Alkoholeinfluss eröffnet.

