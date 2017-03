Anhänger führerlos durch Meckenhausen

Niemand verletzt, aber 1500 Euro Schaden - vor 15 Minuten

MECKENHAUSEN - Kurz nach dem Ortseingang von Meckenhausen machte sich am Montagabend ein Pkw-Anhänger selbstständig und richtete bei seiner führerlosen Fahrt Schaden in Höhe von rund 1500 Euro an.

Am Montag gegen 19.30 Uhr war ein Hilpoltsteiner mit seinem Audi A 4 von Sindersdorf Richtung Meckenhausen unterwegs. An seinen Wagen hatte er einen Anhänger angekuppelt. Kurz nach dem Ortseingang Meckenhausen löste sich die abnehmbare Anhängekupplung vom Auto, sodass der Anhänger führerlos weiter rollte.

Crystal im zweistelligen Bereich schmuggelte ein 17-Jähriger aus dem Nürnberger Land von Tschechien nach Deutschland. © TK



Dabei prallte der Hänger zunächst gegen einen Wohnanhänger und anschließend gegen einen Gartenzaun. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfallursache dürfte ein Bedienungsfehler an der Kupplung sein.

hiz