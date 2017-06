Anima Hip: Japanische Kultur im Jugendtreff

Bei "Anima-Hip" dreht es sich den ganzen Tag nur um das Land der aufgehenden Sonne - 11.06.2017 19:30 Uhr

HILPOLTSTEIN - Origami, Samurais, Kimonos, Mangas, das Brettspiel "Go" – die japanische Kultur besitzt vieles, was auch deutsche Jugendliche inspiriert. Daher findet im Hilpoltsteiner Jugendtreff regelmäßig ein Manga-Treff statt, bei dem Bianca Knorz, Karina Lai und andere Fernost-Begeisterte den jungen Teilnehmern diese japanische Comiczeichenkunst näherbringen.

Bei einer japanischen Teezeremonie wurde es im Jugendtreff angesichts der würdevoll-feierlichen Bewegungsabläufe mucksmäuschenstill. © Foto: Tobias Tschapka



Einmal im Jahr findet schließlich in Kooperation mit dem Hilpoltsteiner Jugendreferat die "Anima-Hip" statt, bei der es sich den ganzen Tag nur um das Land der aufgehenden Sonne dreht, die auch auf der japanischen Nationalflagge – ein roter Kreis auf weißem Grund – zu finden ist.

Bilderstrecke zum Thema Anima Hip: Ein Stück Japan in Hilpoltstein Im Jugendtreff Hilpoltstein drehte sich erneut alles um fernöstliche Tradition und japanische Pop-Kultur. Bei der Anima Hip, gab es ein buntes Programm rund um Japan, mit Spielen, Vorführungen und kulinarischen Köstlichkeiten.



Diese flatterte auch bei der sechsten Auflage der "Anima-Hip" wieder im Eingangsbereich des Jugendtreffs im Wind, und wenngleich der Teilnahmerekord aus dem vergangenen Jahr, als die Veranstaltung (nicht nur) für bekennende Japanfans ein ganzes Wochenende lang ihren fünften Geburtstag feierte, nicht gebrochen wurde, so war doch den ganzen Tag was los. Unter anderem schaute sogar eine japanische Familie mit zwei Kindern vorbei, die seit drei Jahren in Hilpoltstein lebt und von der Veranstaltung aus der Zeitung erfahren hat.

Wie auch im vergangenen Jahr war sowohl im als auch vor dem Jugendtreff einiges geboten. Im Hof stand zum Beispiel neben einem Glücksrad auch das "Haus des Kranichs" – ein weißer Pavillon, in dem fleißig Papier zu filigranen Kunstwerken gefaltet wurde. Origami wird diese uralte japanische Kunst genannt.

Mit Papier wurde außerdem nach kleinen Plastikfischen aus einem Planschbecken gefischt. Dabei war viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn die kleinen Papierkescher neigten schnell dazu zu reißen, und darin bestand auch die Herausforderung. Auf dem Hof war auch ein großes "Go"-Brett zu finden, aber die meisten Spiele fanden im Haus statt, wo Jonas Hirschmann und Fabian Fünfgelder die Besucher in die Geheimnisse des bei uns eher unbekannten Brettspiels einweihte.

Im Jugendtreff wurden auch Mangas gemalt, Oktopus-Bällchen namens "Takoyaki" ("kleine Krake") gebacken und – passend zum warmen Wetter – "Kakigori-Eis" gemacht. Dieses besteht aus ganz fein gecrushtem Wassereis, das mit Melone- oder Kirschsirup übergossen wird. Um diese japanische Erfrischung standesgemäß zu produzieren. hat sich Bianca Knorz extra in Düsseldorf eine spezielle Eismühle besorgt. "Als ich vor ein paar Jahren in Japan war, haben das alle dort gegessen", erinnert sich Bianca an ihren heißen Sommer in Fernost. Die Expertin für alles, was mit Japan zu tun hat, gestaltete später auch zusammen mit Marina Pfaller eine Original-Teezeremonie, bei der es angesichts der würdevoll-feierlichen Bewegungsabläufe im Jugendtreff mucksmäuschenstill wurde.

Laut war aber dann wieder das Gelächter beim Höhepunkt der "Anima-Hip": Dem Stäbchenwettbewerb, bei dem der Sieger die "legendären goldenen Essstäbchen" gewinnen konnte. Acht Teilnehmer traten gegeneinander an. Sukzessive steigerte sich der Schwierigkeitsgrad. Musste zunächst gekochter Reis von einer Schüssel in die andere befördert werden, waren es in der zweiten Runde Fruchtgelee-Stücke, und im Finale schließlich nasse (und damit sehr glitschige) Gummibärchen aus einer Wasserschüssel. Am Ende trug Fabian Fünfgelder — eigentlich Spezialist für das "Go"-Spiel" — den Sieg davon.

Der Manga-Treff im Hilpoltsteiner Jugendtreff findet am letzten Samstag im Monat statt. Dabei wird nicht nur gezeichnet oder japanische Filme angeschaut, sondern manchmal werden in der Küche auch original japanische Spezialitäten hergestellt.

TOBIAS TSCHAPKA