Anstrengende Doppelschicht hat sich gelohnt

Tischtennis, 2. Bundesliga: Das Hilpoltsteiner Quartett sammelte in Grenzau und Saarbrücken drei Punkte ein - vor 5 Minuten

HILPOLTSTEIN - Mehr Beute als kalkuliert machte das Tischtennis-Quartett des TV Hilpoltstein bei seiner Doppelschicht in der 2. Bundesliga: Schwerer als gedacht taten sich Flemming & Co bei ihrem Auftritt bei Schlusslicht TTC Zugbrücke. Statt des 6:3 wäre leicht auch ein Unentschieden möglich gewesen. Das gab es tags darauf dafür bei der favorisierten Reserve des FC Saarbrücken. Mit diesem Dreier überholten die Mittelfranken Borussia Dortmund und stehen jetzt mit 14:14 Punkten im sicheren Mittelfeld der Tabelle.

Alexander Flemmung und Dennis Dickhardt gelang nicht nur der erste Doppelsieg. Der Kapitän lieferte in Grenzau einen fantastischen Fight mit zwei 15:13-Siegen und der Pilot behielt seine weiße Weste im Einzel in der Rückrunde. © Foto: giu



Alexander Flemmung und Dennis Dickhardt gelang nicht nur der erste Doppelsieg. Der Kapitän lieferte in Grenzau einen fantastischen Fight mit zwei 15:13-Siegen und der Pilot behielt seine weiße Weste im Einzel in der Rückrunde. Foto: Foto: giu



In Grenzau ging zu zunächst einmal der Wunsch in Erfüllung, dass auch Alexander Flemming und Dennis Dickhardt ein Doppel gewinnen. In vier Sätzen rangen die beiden Luka Fucek und Maikel Saur nieder. Die Führung bedeutete das trotzdem nicht, weil Petr David und Nico Christ ebenfalls in vier Sätzen gegen Alberto Mino und Jörg Schlichter verloren.

Im vorderen Paarkreuz wiederholte sich das Spiel. Petr David gab sein Match gegen Spitzenspieler Alberto Mino ab. Dafür gelang es Alexander Flemming, nach 1:2-Rückstand seinen ehemaligen Doppelpartner Jörg Schlichter in fünf Sätzen nieder zu ringen.

Auch nach der Pause blieb das Schlusslicht zunächst dran, das mit seiner Leistung deutlich mehr bot, als es der Tabellenstand aussagt. Nico Christ holte gegen Maikel Sauer nur den ersten Satz. Auf der Nebenplatte lief die Sache andersrum ab, wo Dennis Dickhardt gegen Luka Fucec nur den ersten Durchgang abgab.

Gewohnt kaltschnäuzig

Erst mit dem zweiten Auftritt des vorderen Paarkreuzes gerieten die Hilpoltsteiner in Vorteil. Petr David triumphierte in knappen vier Durchgängen über Jörg Schlichter. Flemming musste im Spitzenspiel mit Albert Mino alle Kaltschnäuzigkeit auspacken, die man von ihm kennt. Nachdem er mit einem 15:13 die Führung übernommen hatte, brauchte er zwei (verlorene) Sätze, um wieder in die Spur zu kommen. Er glich aus und lieferte sich mit dem Grenzauer im letzten Durchgang erneut einen Krimi bis weit in die Verlängerung. Er setzte sich dabei ein zweites Mal mit 15:13 durch. Schließlich durfte Nico Christ in drei Sätzen den Sack zumachen. Der Drei-Satz-Sieg von Dickhardt, der etwas früher fertig war, wurde nicht mehr gewertet.

Nach einem kräftezehrenden Abend, einer fast schlaflosen Nacht und 250 Kilometer Anreise im Auto: In Saarbrücken gab‘s in den Doppeln wieder das gewohnte Bild, wobei Flemming und Dickhardt nur knapp am Sieg vorbei schrammten. Sie verloren den fünften Satz mit 10:12.

Kein Land sah im ersten EinzelDurchgang das vorderen Paarkreuz der Hilpoltsteiner. Lediglich ein Satzgewinn sprang für Petr David heraus.

Der Konter kam nach der Pause vom hinteren Paarkreuz. Dabei hatte es Nico Christ besonders eilig, der Claudio Calcagni in drei Sätzen abfertigte. Dennis Dickhardt brachte das Kunststück fertig, nach einem 1:11 im vierten Satz in der Entscheidung mit 9:1 in Führung zu gehen und dann gerade noch eine 12:10 ins Ziel zu bringen.

Da Alex Flemming auch gegen Tomas Polansky kein Land sah, war es an Petr David, die Mittelfranken im Rennen zu halten. Doch er geriet zunächst einmal gegen Dennis Klein 0:2 in Rückstand, ehe er seine Erfahrung ausspielte und in fünf Sätzen ausglich.

Die Niederlage von Nico Christ gegen Andrey Semenov war zu verschmerzen, weil der Saarbrücker Ersatzmann Claudio Calcagno gegen Dennis Dickhardt verletzt aufgab. Damit verlängerte sich automatsich die Serie der Hilpoltsteiner Nummer vier: Dickhardt hat in der Rückrunde noch kein Einzel abgegeben.

TTC Zugbrücke Grenzau – TV Hilpoltstein 3:6. Mino/Schlichter - David/Christ 13:15, 11:9, 11:3, 11:5; Fucec/Sauer - Flemming/Dickhardt 11:9, 10:12, 12:14, 11:13; Alberto Mino - Petr David 11:7, 9:11, 11:4, 11:8; Jörg Schlichter - Alexander Flemming 9:11, 11:6, 13:11, 6:11, 5:11; Luka Fucec - Dennis Dickhardt 11:5, 8:11, 5:11, 4:11; Maikel Sauer - Nico Christ 6:11, 11:8, 11:9, 11:7; Alberto Mino - Alexander Flemming 13:15, 11:5, 11:3, 4:11, 13:15; Jörg Schlichter - Petr David 8:11, 10:12, 14:12, 10:12; Luka Fucec - Nico Christ 7:11, 6:11, 6:11.

FC Saarbrücken 2 – TV Hilpoltstein 5:5. Klein/Semenov – Flemming/Dickhardt 7:11, 9:11, 11:9, 11:9, 12:10; Polansky/Calcagno – David/Christ 3:11, 9:11, 7:11; Tomas Polansky - Petr David 4:11, 11:5, 11:9, 11:5; Dennis Klein - Alexander Flemming 11:5, 11:4, 11:7; Andrey Semenov - Dennis Dickhardt 8:11, 11:9, 10:12, 11:1, 10:12; Claudio Calcagno - Nico Christ 3:11, 1:11, 2:11; Tomas Polansky - Alexander Flemming 11:9, 11:6, 11:3; Dennis Klein - Petr David 11:5, 11:9, 9:11, 7:11, 4:11; Andrey Semenov - Nico Christ 11:3, 11:6, 11:3; Claudio Calcagno - Dennis Dickhardt 0:11, 0:11, 0:11.

pg