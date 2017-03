Laurence Jones ist Großbritanniens "Guitarist of the Year". 2016 erhielt er diesen Titel bei den British Blues Awards. Musikalisch orientiert er sich an den Bluesrock-Größen Eric Clapton und Rory Gallagher, aber auch an Jimi Hendrix, dem Gitarren-Virtuosen aus Seattle. Bei den Rother Bluestagen stellte Laurence Jones nicht nur Songs aus seinem neuesten Album "Take Me High" vor.