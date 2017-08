Arndt-Männer haben die Option auf die 2. Bundesliga

REGENSBURG - Einen nicht vorhersehbaren Ausgang nahm das letzte Regionalliga-Rennen der Triathleten in Regensburg. Da der bisherige Tabellenführer TriTeam Grassau und drei andere Teams Zeitstrafen nicht antraten, wurden sie disqualifiziert und erhielten keine Punkte, was erhebliche Auswirkungen auf das Saisonklassement nach sich zog. Das Team Arndt konnte sich damit über den Meistertitel freuen, während die La Carrera-Herren mit Platz drei (von 15 Mannschaften) und nur ganz knapp hinter CIS Amberg ihr bestes Abschlussresultat feierten. Die La Carrera-Damen erzielten mit Platz sieben sowohl im Tages- wie auch im Saisonklassement ein ordentliches Ergebnis.

Mit seinem zweiten Tagessieg in der Regionalliga wurde das Team Arndt Bayerischer Meister. Lasse Ibert, Martin Pühler, Yannick Heinlein, Andreas Sommer und Felix Weiß hatten allem Grund sich zu freuen. © Foto: Lechner



Somit ist das Team Arndt Bayerischer Mannschaftsmeister und die Option zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zwar hat sich das Team jetzt bereits hochkarätig für nächstes Jahr verstärkt und wird für einige Überraschungen sorgen, aber der Aufstieg will gut überlegt sein. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen.

Beim letzten Wettkampf der Regionalliga war eine Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen/21,6 Kilometer Radfahren/fünf Kilometer Laufen) mit Windschattenfreigabe zu absolvieren, wobei allein die Zeit der dritten Athletin beziehungsweise des vierten Athleten für die Teamwertung entscheidend war, weshalb dieses Format auch den Begriff "Mannschaftssprint" trägt. Wegen der Wassertemperatur der Donau von 22,1°C war beim Schwimmen erwartungsgemäß das Tragen von Neoprenanzügen verboten.

Das Team Arndt schickte Felix Weiß, Martin Pühler, Lasse Ibert, Yannick Heinlein und Andreas Sommer ins Rennen. Das Quartett zeigte gutes Teamplay und fand in der ersten Radgruppe zusammen, Hauptkonkurrent Grassau hatte nur drei Athleten vorne dabei. Bei Arndt dagegen stiegen alle fünf unter den ersten zehn vom Rad rannten – auf Platz eins liegend – sofort los, was das Zeug hielt. Nach den ersten Kilometern ließen sie Andreas Sommer stehen, der lief dann aber mit konstanten Abstand hinter den Vieren her. Anfang der zweiten Runde ein kurzer Schock.

Knie und Arme aufgeschlagen

In der Verpflegungszone lief Yannick Heinlein Martin Pühler in die Beine, der stolperte und kam zu Fall, schlug sich dabei das Knie und die Arme auf. Die drei wollten zunächst auf Andreas Sommer warten, aber voller Adrenalin kam Pühler wieder heran, schnappte gleich Yannick Heinlein am Startnummernband und zog ihn, um das Tempo zu erhöhen. Felix Weiß packte sich Lasse Ibert und zu viert flogen sie dem Ziel entgegen, der Vorsprung wurde immer größer. Der zweite Saisonsieg war perfekt, auch ohne die Disqualifikation der Konkurrenten.

Bei den La-Carrera-Herren war angesichts der engen Tabellenkonstellation eine Abschlussplatzierung zwischen drei und sieben möglich. Marius Schuhmann, Adrian Lober und Tim Frisch erwischten beim Schwimmen einen Auftakt nach Maß und schafften den Sprung in die erste große Radgruppe. Matthias Seitz folgte mit einer knappen Minute Rückstand, stellte aber mit einer Energieleistung zu Beginn der Radstrecke den Anschluss zu seinen drei Mannschaftskameraden zügig her. Mirco Helmreich erwischte keinen guten Tag beim Schwimmen und hatte das Pech, dass seine Radgruppe nur wenig Zeit aufholte. Da er wusste, dass die anderen vier La Carrera-Herren aussichtsreich in der Spitzengruppe platziert waren, ging er beim Laufen nicht ans Limit und erreichte das Ziel dennoch im Mittelfeld.

Bis zur Hälfte der Laufstrecke gab es im Kampf um Platz zwei zwischen Amberg und La Carrera mehrere Positionswechsel, bis die Hilpoltsteiner durch einen energischen Zwischensprint die Entscheidung suchten und sich damit erfolgreich absetzten. Schließlich erreichten sie mit Platz zwei das beste Tagesresultat der Vereinsgeschichte, gefolgt von den Ambergern, die sich bis zuletzt der Attacken der TSG Roth erwehren mussten.

Mit diesem niemals für möglich gehaltenen Saisonergebnis verbesserte sich La Carrera im Vergleich zum Vorjahr um vier Plätze, weshalb die Team-Chefs Matthias Schneck und Ingo Macher mit dem sportlichen Abschneiden der Herren vollauf zufrieden sind, zumal die Aussichten für die kommende Saison recht gut sind, da Adrian Lober, Patrick Kilian und Tim Frisch ihren Leistungszenit noch lange nicht erreicht haben.

Bei den La-Carrera-Damen mussten die beiden Team-Chefs Matthias Schneck und Ingo Macher kurzfristig auf Sophia Ramsauer und Melanie Dietl verzichten, wodurch Julia Tempelmeier zu ihrem zweiten Saisoneinsatz kam. Diese verließ dann zusammen mit Julia Ramsauer und Jelena Rölz nach soliden Schwimmleistungen die Donau.

Alle drei wechselten gemeinsam im Mittelfeld auf die anspruchsvolle Radstrecke. Auf dem Kurs mit zahlreichen Anstiegen harmonierten die drei Mädels gut und kämpften sich leicht nach vorne. Auf der Laufstrecke bissen sie auf die Zähne und erreichten die Tages- und Saisonplatzierung sieben, was angesichts mehrerer kurzfristiger Ausfälle wegen Erkrankungen beziehungsweise Verletzungen ein ordentliches Ergebnis darstellt.

