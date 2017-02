Asche in Mülltonne: In Hilpoltstein brennt Holzhütte ab

HILPOLTSTEIN - Zwei Brände beschäftigten am Wochenende Feuerwehren und Polizei im südlichen Landkreis Roth. Dabei entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 35 000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

Von einer Restmülltonne aus griff das Feuer in der Hilpoltsteiner Innenstadt auf eine Holzhütte über. Mit Atemschutzgeräten ausgestattet bekämpfen Feuerwehrleute den Brand. Schadensbilanz: 25 000 Euro. Foto: Foto: Feuerwehr Hilpoltstein



Beim Brand einer Holzhütte in der Hilpoltsteiner Innenstadt entstand Freitagnacht Schaden in Höhe von rund 25 000 Euro. Die Hütte befand sich im Anschluss an eine Kneipe im Bereich Christoph-Sturm-Straße/Kolpingstraße. Brandursache war nach Auskunft der Polizei höchstwahrscheinlich die nicht vollständig erloschene Asche eines Schwedenofens, die in einer Restmülltonne landete und dort zu brennen begann. Das Feuer sprang auf die Holzhütte über, worin sich eine Gasflasche befand, deren Sicherheitsventil bei der großen Hitze auslöste.

Zehn Meter hohe Flammen

Das Gas konnte kontrolliert abbrennen. Durch die bis zu zehn Meter hohen Flammen wurden auch benachbarte Anwesen leicht beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers konnte die Hilpoltsteiner Feuerwehr verhindern. Das Haus wurde schnell geräumt, sodass keine Personen verletzt wurden.

Bei einem Garagenbrand in der Sudetenstraße in Heideck entstand am Samstagnachmittag Schaden in Höhe von zirka 10 000 Euro.

Das Feuer entstand vermutlich wegen eines technischen Defekts eines Radios, das ausgeschaltet, aber am Stromnetz angeschlossen in der Garage auf einer Fensterbank stand. Hierbei fing zunächst der Fensterrahmen Feuer, wodurch sehr schnell die Glasscheibe zersprang. Dabei drang Rauch nach außen, den Nachbarn entdeckten.

Durch deren sofortiges Eingreifen konnte der Brand rasch eingedämmt werden, den schließlich Helfer der Heidecker Freiwilligen Feuerwehr ablöschten.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Am Gebäude entstand Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro und am Inventar in Höhe in von rund 3000 Euro.

