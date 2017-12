Ateliers im Landkreis Roth öffnen wieder ihre Türen

Künstler können sich noch noch bis Mitte Dezember anmelden - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Bei Kunstliebhabern aus der gesamten Metropolregion ist der "Tag des offenen Ateliers" im Landkreis Roth ein fester Termin im kulturellen Veranstaltungskalender. Noch können sich Künstler anmelden.

as Ehepaar Gabriele Breuer und Manfred Schwalbe besitzt schon seit langer Zeit ein großes Atelier in Heideck und war heuer beim Tag des offenen Ateliers dabei. © Manfred Klier



Die Kunstreise durch den Landkreis gewährt vielen Interessierten einen Einblick in die Werkstätten der Kunstschaffenden. Im Jahr 2018 findet der "Tag des offenen Ateliers" am Samstag, dem 28. April, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, dem 29. April, von 11 bis 18 Uhr statt.

Für Künstler aus dem Landkreis Roth bietet sich an diesem Wochenende wieder die Möglichkeit, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen und sich bei der Arbeit über die Schulter schauen zu lassen. Es herrscht dabei ein reger Austausch zwischen Atelierbesuchern, Kunstliebhabern und den Künstlern selbst.

Programm wird erstellt

Das Amt für Kultur und Tourismus des Landkreises Roth erstellt für den "Tag des offenen Ateliers" ein Programm mit allen teilnehmenden Künstlern. Künstler, die an der Kunstveranstaltung teilnehmen möchten, können sich noch bis Montag, 18. Dezember 2017, beim Landratsamt Roth, Kultur und Tourismus, unter Telefon (09171) 81 1307 oder per E-Mail an sabine.lehner@landratsamt-roth.de melden.

Dort steht Sabine Lehner auch für Rückfragen zur Verfügung.