Ateliers im Landkreis Roth stehen wieder offen

Zum 20. Tag des offenen Ateliers laden am 6. und 7. Mai fast 100 Kunstschaffende in 50 Werkstätten im Landkreis Roth ein - vor 58 Minuten

LANDKREIS ROTH - Ein "kunstvolles Wochenende" steht am 6. und 7. Mai im Landkreis Roth bevor. Dann öffnen wieder Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers, um einen Einblick in ihre Arbeitsweisen und Werke zu gewähren. Es ist die 20. Auflage des facettenreichen Kunstspektakels. 50 Ateliers mit fast 100 Kunstschaffenden zeigen die bunte Vielfalt an Malereien, Kunstwerken aus Glas, Keramik, Holz und Wolle.

Im Eisenhammer trafen sich die Teilnehmer vorab. Fast 100 Kunstschaffende sind es inzwischen, die heuer zum 20. Mal Gäste zum Tag des offenen Ateliers in ihre Werkstätten einladen. © Manfred Klier



Im Eisenhammer trafen sich die Teilnehmer vorab. Fast 100 Kunstschaffende sind es inzwischen, die heuer zum 20. Mal Gäste zum Tag des offenen Ateliers in ihre Werkstätten einladen. Foto: Manfred Klier



Um die Jubiläumsveranstaltung gebührend zu würdigen, hatte das Landratsamt zu einer kleinen Feier in den Eisenhammer bei Eckersmühlen eingeladen. Im ehemaligen Pferdestall, der sich inzwischen zu einem ansehnlichen Ausstellungsraum gemausert hat, war jeder Teilnehmer mit einem Werk vertreten. In weiteren Räumen hat der Verein "Kunsteck" aus Eckersmühlen sein Domizil aufgeschlagen und präsentiert dort die Werke seiner Mitglieder.

Landrat Herbert Eckstein begrüßte allen voran die "Urgesteine" des offenen Ateliers. Ulrich Hallmeyer, Klaus-Leo Drechsel und Rudi Stowasser sind nicht nur 20 Jahre dabei, sondern sie haben auch noch keine Ausstellung ausgelassen. Als Erste seit 1998 dabei, wenn auch mit Unterbrechungen, waren auch Ina Schilling, Richard Pinkert, Thomas Held (Tevauha) und Norbert Tuffek.

Gut gewachsen

Der erste Ausstellungskatalog zählte 29 Teilnehmer. Damals, so Eckstein, waren Kunstausstellungen noch etwas Besonderes. Gerade die erste Teilnahme an einer solchen Ausstellung koste eine gewisse Überwindung. Künstler seien Individualisten und nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen. Künstler wie etwa Reinhard Bienert und Reinhard Fuchs hätten hier viel Überzeugungsarbeit geleistet. Inzwischen wurden auch neue Ateliers eröffnet, soeben das von Sabine Weigand in Abenberg.

Bisher haben sich 185 Kunstschaffende am "Offenen Atelier" beteiligt. Manche sind nicht mehr dabei, andere sind hinzugekommen. Roth, Wendelstein und Hilpoltstein seien diesmal die Schwerpunkte. Heideck bezeichnete der Landrat gar als "Kunst-Eldorado", das zudem immer wieder mit seiner Ausstellung zum Heimatfest glänze. Inzwischen sind es 36 an der Zahl.

Weitere Informationen sowie die Teilnehmerliste zum "Offenen Atelier" findet man in einer kostenlosen Broschüre, die im Landratsamt und bei den Gemeinden aufliegt, außerdem unter www.landkreis-roth.de/offenes-atelier

MANFRED KLIER