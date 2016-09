Äthiopische Neujahrsfeier in Hilpoltstein

Flüchtlinge feierten mit Einheimischen ihr Neujahrsfest — Traditionelle Kaffeezeremonie - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - „Wir lachen und tanzen, aber unsere Herzen sind traurig.“ — Diesen Satz sagt Ayana (Namen der Flüchtlinge von der Redaktion geändert) aus Äthiopien und erklärt in der Küche des ehemaligen Krankenhauses und Seniorenheimes auf der Burg Hilpoltstein die Bedeutung des äthiopischen Neujahrsfestes. Zur Feier ihres „höchsten Feiertages“ hatten die Flüchtlinge aus dem afrikanischen Land die Bevölkerung der Pfalzgrafenstadt in den Hof des ehemaligen Kreiskrankenhauses eingeladen.

Die äthiopischen Flüchtlinge, die in den Asylbewerber-Unterkünften in Hilpoltstein leben, feierten zusammen mit Einheimischen ihr höchstes Fest. Nach äthiopischem Kalender ist es erst 2009. Ein Umstand, der viele der rund 70 Gäste überraschte. © Foto: Arno Heider



Die äthiopischen Flüchtlinge, die in den Asylbewerber-Unterkünften in Hilpoltstein leben, feierten zusammen mit Einheimischen ihr höchstes Fest. Nach äthiopischem Kalender ist es erst 2009. Ein Umstand, der viele der rund 70 Gäste überraschte. Foto: Foto: Arno Heider



Rund 70 Gäste folgten dieser Einladung und genossen die lauschige Atmosphäre vor den wuchtigen Mauern der Burgruine bei äthiopischen Speisen, guten Gesprächen und Tanz um einen Feuerkorb. Immer wieder aber versuchten die meist jungen Leute auf ihr Schicksal hinzuweisen, das sie nach Deutschland flüchten ließ: Es ist das erbarmungslose Vorgehen der Regierung des Landes gegenüber Oppositionellen. Regelmäßig werden Menschen, die angeblich gegen die Regierung argumentieren, in Gefängnissen und Militärlagern sowie auf Polizeistationen gefoltert. Viele werden monatelang, manchmal auch jahrelang in inoffiziellen Militärcamps inhaftiert, wie amnesty international regelmäßig berichtet.

Äthiopien hat eine eigene Zeitrechnung, den äthiopischen Kalender. Das äthiopische Jahr beginnt immer am 11. September und ist gegenüber dem auch in Europa gültigen gregorianischen Kalender um knapp acht Jahre zurück. „Wir feiern also das Jahr 2009“, sagte Mitorganisator Tafari, dem teils überraschten Publikum. Er zeigte sich, wie mehrere seiner Landsleute, in traditioneller Tracht, eine der Bedeutung des Tages angemessene Kleiderwahl.

Die Hilpoltsteiner Betreuerin Maria Müller eröffnete das Buffet mit köstlichen Speisen. Es gab beispielsweise Siga Wot, eine scharfe Soße mit Rindfleisch, oder Gomen Wot, ein Grünkohlgemüse. Fingerfood ist das, denn zum Essen reißt man ein kleines Stück von einem Fladenbrot aus Maismehl ab, ergreift damit ein Stück Fleisch oder Gemüse und isst dieses.

Fünf Frauen und sechs Männer hatten im Laufe des Nachmittags das Essen liebevoll vorbereitet. Dass die Emanzipation in den größeren Städten ihres Heimatlandes eine Selbstverständlichkeit ist, bestätigte die junge Ayana auf Nachfrage; „auf dem Land“, schränkte sie ein, „haben jedoch noch immer die Männer das Sagen“.

Zeichen der Freundschaft

Nicht fehlen durfte eine traditionelle äthiopische Kaffeezeremonie. Diese gilt als wesentlicher Bestandteil des sozialen und kulturellen Lebens des Landes. Eine Einladung dazu gilt als Zeichen der Freundschaft und Anerkennung, und die wollten die Flüchtlinge ihren deutschen Gästen vermitteln. Auf einem mit langen Grashalmen ausgelegten Teppich wurden die Gerätschaften aufgebaut, um in einer flachen Pfanne die Kaffeebohnen rösten zu können. Diese werden später mit einem langstieligen Mörser zermahlen, mit Wasser aufgebrüht und dann serviert.

Langstielige Grashalme auszulegen – auch das sei eine traditionelle Handlung, sagte Ayana, es ist eine Reminiszenz an die fruchtbaren Gegenden ihrer Heimat. So ist es ebenfalls Brauch, dass die Kinder im schönsten Monat des Jahres ihren Eltern zum Neujahrsfest einen bunten Blumenstrauß schenken, der das ganze Jahr über der Haustüre aufgehängt bleibt.

ARNO HEIDER