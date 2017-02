Auch in Essen isst man jetzt "Stadtwoschd"

Dosenweise Lokalkolorit: Hartmut Ptak hat im Ruhrgebiet eine kulinarische Frankennische eingerichtet - vor 1 Stunde

ROTH/ESSEN - Was der Franke liebt, das dost er ein. Es geht schließlich nichts über einen haltbaren Happen. Presssack, Göttinger oder Bratwurstgehäck? Woschd, Hauptsache fränkisch-deftig und original regional. Solche Aussichten lässt sich Hartmut Ptak gern auf der Zunge zergehen. Schade eigentlich, dass der 54-Jährige ein echter „Ruhrgebietler“ ist und in Essen lebt. Dort betreibt er einen kleinen Schreibwarenladen. Allerdings färbt sich dessen Sortiment zusehends mit Ptaks rot-weißer Gaumenfreude: Zwischen Füllern und Federmäppchen verkauft der 54-Jährige Kulinarisches aus dem Landkreis Roth. Warum? „Weil´s schmeckt“! Offenbar auch den Essenern.

Hat ein großes Faible fürs Frankenland und dessen Spezialitäten: Hartmut Ptak in seinem Schreibwarenladen in Essen, wo seine Kunden seit Kurzem auch fränkische Genüsse erwerben können. © Foto: privat



Hat ein großes Faible fürs Frankenland und dessen Spezialitäten: Hartmut Ptak in seinem Schreibwarenladen in Essen, wo seine Kunden seit Kurzem auch fränkische Genüsse erwerben können. Foto: Foto: privat



Es gab Zeiten, lang ist´s her, da hätte Hartmut Ptak das Frankenland „irgendwo hinter Frankfurt“ verortet. „Eiskalt“! Ein Fauxpas, der ihm nicht mehr unterlaufen könne, seit er Lebensgefährtin Bettina an der Seite weiß. Die nämlich stammt aus Eckersmühlen, "also mittenraus".

Sein erstes Mal Mittelfranken. Hartmut Ptak erinnnert sich genau: „Ich dachte bei jeder Unterhaltung: Bitte Untertitel einblenden!“ 1998 sei das gewesen. Es folgte die allmähliche Annäherung, dann das überzeugte Faible für die Region und ihre Menschen. Ein Volk, das dem des Ruhrgebiets gar nicht unähnlich sei: „Stur und erstmal zurückhaltend“. So wie Ptak das mag. Inzwischen begrüßt der Schreibwarenladen-Betreiber seine Essener Kunden mit einem standardisierten „Grüß Gott!“. Und die? Die fänden´s lächelnd gut.

Bei den Franken ist aber nicht nur Hartmut Ptaks Herz, sondern auch sein Genusszentrum auf den Geschmack genommen. Nachdem ihm die Schwiegereltern in spe erstmals fränkische Wurstwaren auf den Teller gelegt hatten, war´s besiegelt: "Ich wollt´ nix anderes mehr". Denn das entsprechende Angebot im Ruhrgebiet sei vergleichsweise „eine Katastrophe“, findet Ptak. "Entweder sauteuer vom Biometzger oder voll mit Geschmacksverstärkern und Inhaltsstoffen". Die Rother Landkreisbürger seien diesbezüglich "ganz schön verwöhnt". Kurzerhand ließ sich das Paar deshalb "Wurstpakete" von Eckersmühlen aus nach Essen schicken.

"Ein Traum"

Dort hat Hartmut Ptak im Jahr 2014 ein Schreibwarengeschäft übernommen - den traditionellen "Kloidt-Laden" im historischen Stadtviertel "Margarethenhöhe". "Ein Traum" für den gelernten Krankenpfleger und späteren IT-Kaufmann Ptak, der selbst im Bezirk aufgewachsen ist und Geschäftsgründer wie Namensgeber Kloidt noch persönlich kannte.

Der 54-Jährige weiß daher wohl: „Generationen haben hier schon ihre Schulhefte, Zeitschriften und Kaugummis gekauft.“ Ergo sei der Kloidt-Laden „nicht nur irgendein Schreibwarengeschäft. Er ist eine Institution“. Und das verpflichte.

Also nahm sich Hartmut Ptak der 45 Quadratmeter Verkaufsfläche intensiv an, renovierte mit Umsicht, passte das Angebot der Nachfrage an und verlieh der neuen Ära auch einen neuen Charakter.

Dazu gehört seit Oktober vergangenen Jahres ein Regal voller fränkischer Spezialitäten: Dosen mit grober und feiner Leberwurst, Bratwurstgehäck, Stadtwurst, Presssack, Schinkenwurst, Jagdwurst, Gelbwurst und Göttinger. „Importiert“ von der Metzgerei Max Gruber in Großweingarten. Drüber drängeln sich fränkische Teesorten und diverse Gewürze vom Fachgeschäft Köpplinger in Roth. Auf den Preisetiketten prangt der fränkische Rechen, das Geschäft mit den „Exotika“ läuft - „weil Preis und Qualität stimmen“. Die ersten hundert Konserven seien gar binnen elf Tagen über den Verkaufstresen gewandert. „Schon ziemlich geil für einen Schreibwarenladen“, freut sich Ptak.

Der attestiert seiner Kundschaft aber nicht nur guten Geschmack, sondern auch eine gehörige Portion Neugier: „Die fanden das alle so skurril, dass sie´s ausprobieren wollten“ - und zu Überzeugungstätern wurden: „Einige packen jetzt auf ihre Samstagszeitung immer auch zwei Döschen rauf“.

Damit das Gesamtpaket stimmt, läuft im Hintergrund stets der Nürnberger Sender „Radio F“ - „da bin ich Fan von“, gibt Hartmut Ptak gerne zu. Mit derselben Überzeugung nimmt er allmorgendlich die Lektüre des E-Papers der Nürnberger Nachrichten in Angriff. Das Abo hätten ihm Bettinas Eltern vor Jahren geschenkt. Denn die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) lehne er nach der Fusion zur Funke Medien Gruppe strikt ab. „Das ist doch kein Journalismus mehr“, schimpft Ptak.

Roth im Fokus

Umso interessierter verfolge er das Geschehen in der Kreisstadt Roth anhand des Lokalteils der Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung. Mit seiner „Schwiegermutter“ diskutiere er häufig die desolate Rother Einkaufssituation, man echauffiere sich über „die bescheuerte Strategie, Probleme outzusourcen“ und beobachte in diesem Kontext auch den Bürgermeisterwahlkampf. „Er weiß da besser Bescheid als ich“, gesteht seine Partnerin Bettina Röhling.

Die findet´s übrigens gut, wenn nun dosenweise fränkisches Lokalkolorit im Ruhrgebiet Einzug hält. Damit das weiter Verbreitung findet, hat Hartmut Ptak die lukullischen Neuzugänge in seinen eBay-Shop aufgenommen. Auch das läuft. Allerdings würden da schon mal Eulen nach Athen getragen: „Neulich hatte ich eine Bestellung aus Würzburg...“. Doch Ptak kommentiert´s fast wie ein echter Franke: „Des passd scho...“

PETRA BITTNER