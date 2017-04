Auch in Roth ist jeder anders wichtig

Ausstellung und Aktionen in Bücherei und Jugendhaus - 07.04.2017 16:28 Uhr

ROTH - Wie ein Puzzleteil, das die Ansicht komplettiert; wie ein Rädchen im Getriebe, ohne das nichts geht: "Jeder ist anders! Jeder ist wichtig!" – Dieses Credo steht bei einer Medienausstellung Pate, die von 13. April bis 3. Juni in der Rother Stadtbücherei Station macht. Ein kunterbuntes Rahmenprogramm liefert dazu das Jugendbüro der Stadt Roth. Wichtige Denkimpulse inklusive!

Büchereileiterin Susanne Höcker (li.) und Jugendbüro-Mitarbeiterin Ina Jähn freuen sich aufs gemeinsame Ausstellungsprojekt, das am 13. April startet. F.: Bittner



7,4 Milliarden. So viele Menschen leben auf der Erde. Und in jedem Gesicht spiegelt sich ein Schicksal, eine Geschichte...

Nachdenken über das Anderssein, das Dazugehören und die Rolle(n), die man im Leben einnimmt - in einer Gesellschaft, die sich immer schneller wandelt. Das ist das Ziel dieser Ausstellung in der städtischen Bibliothek. Dort warten unterschiedliche Medien auf junge Nutzer, die im Hinblick auf das Thema auch gerne den einen oder anderen Perspektivenwechsel vollziehen dürften, heißt´s.

Wie gelingt das Miteinander?

Neu ist das übrigens nicht: Denn gemeinsam "brüten" die Mitglieder im Arbeitskreis Literaturverbund der kommunalen Jugendarbeit sowie die Nürnberger Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen und der Bibliotheksverband Mittel-/Oberfranken schon seit Jahren über gesellschaftsrelevanten Sujets, um dieses Brainstorming dann in eine Wanderausstellung zu gießen.

Dass die heuer den Titel "Jeder ist anders! Jeder ist wichtig!" trägt, muss angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation nicht erstaunen. Es geht in den vorgestellten Medien also um Integration, den Umgang mit Minderheiten, Identitätsfindung oder Inklusion. Die entscheidende Frage lautet demnach: Wie kann ein gutes Miteinander gelingen?

Um Antworten zu erhalten, will auch das städtische Jugendbüro in bewährter Manier sein Scherflein beitragen. So flankieren verschiedene Aktionen das Büchereigeschehen: "Lass´ dein Licht leuchten" heißt es beispielsweise am Mittwoch, 19. April. Dabei soll der Vorname der KursteilnehmerInnen erhellend in den Fokus rücken.

Persönlichkeit unterstreichen

Die eigenen Initialen stehen auch im Mittelpunkt, wenn Grafik- und Webdesignerin Angela Martin am Donnerstag, 20. April, zur "String Art" ruft. Hammer, Nägel und Fäden – mehr braucht es offenbar nicht, um seine Persönlichkeit zu unterstreichen. Dieses Kunststück soll auch mittels "Silhouette auf Keilrahmen" gelingen. Das Kursangebot, das ebenfalls am 20. April startet, entführt ins 18. Jahrhundert, als Scherenschnitte so richtig trendy waren...

Bei den Nachbarn in den Kochtopf gucken, darf man schließlich am Freitag, 21. April. Ein "internationaler Kochtag" fördert Genüsse rund um den Eiffelturm zutage. Aber was wäre eine Büchereiausstellung ohne Lesungen? Diesmal sind "Märchen aus aller Welt" angesagt. Am Freitag, 21. April, geht´s dazu einmal mehr nach Frankreich: "Die Sirenenforelle" wird zwar Schätze vom Meeresgrund bergen, aber auch falsche Versprechungen ahnden...

Am Freitag, 28. April, ist Schütze Andrej am Zug. Um seine Frau zu retten, muss er in der russischen Erzählung "Gevatter Naum" drei Aufgaben lösen. Auf die "Schildkröteninsel" entführt indes am Freitag, 5. Mai, ein Märchen des Orients, während die Geschichte "Als die Raben noch bunt waren" am Donnerstag, 18. Mai, im Kamishibai-Theaterchen zu erleben ist.

Das alles leitet schnurstracks zum Höhepunkt der Aktivitätenkette hin: Der traditionelle "Familien-Museumstag" in Schloss Ratibor lockt am Sonntag, 30. Juli, mit jeder Menge Betriebsamkeit rund ums Motto "Jeder ist anders! Jeder ist wichtig!". Handtattoos, Freundschaftsbändchen, eine Reise in den Senegal, Fakirspiele oder Bauchtanz öffnen Fenster zur Welt...

Infos im Programmheft des Jugendhauses/-büros und unter Telefon (0 91 71) 848-800.

pb