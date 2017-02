Auf bequemen Wegen nach Roth radeln

Noch in diesem Jahr soll der Radweg von Hilpoltstein bis Hofstetten fertig werden - vor 0 Minuten

HILPOLTSTEIN/ROTH - Wer von Hilpoltstein nach Roth radeln will, muss derzeit noch mehr oder weniger mühsam auf Schotterpisten durch Wald und Flur oder umständlich am Main-Donau-Kanal entlang strampeln. Doch bis Ende des Jahres soll es eine schnellere Alternative geben. Bis dahin soll der Radweg an der Staatsstraße entlang, von Hilpoltstein bis Eckersmühlen, und von dort weiter bis Hofstetten fertig sein.

Momentan werden Bäume und Büsche entlang der Staatsstraße bei Eckersmühlen gerodet. Dort wird heuer der Radweg zwischen Hilpoltstein und dem Rother Ortsteil gebaut. © F.: ebo



Momentan finden auf der Rother Seite der künftigen Strecke Rodungsarbeiten statt. Bäume und Büsche müssen weichen, um für den Geh- und Radweg Platz zu schaffen. So richtig los geht es mit den Bauarbeiten wohl erst Mitte/Ende Mai, sagt der Hilpoltsteiner Bauamtschef Thomas Stark. Derzeit werde die Ausschreibung fertig gemacht. Diese soll in Kürze rausgehen. Bis Ende April müssen die Baufirmen ihre Angebote abgeben. Die Vergabe der Bauarbeiten werde dann Anfang Mai stattfinden, rechnet Stark. Und wenn alles nach Plan läuft, soll der Weg bis Jahresende fertig sein.

Eigentlich hätte Baubeginn schon im vergangenen Jahr sein sollen. Doch in Hilpoltstein habe es noch Diskussionen über die Trassenführung im neuen Baugebiet Dorotheenhöhe gegeben, erklärt dazu Thomas Stark. Der neue zirka 2,5 Kilometer lange Geh- und Radweg wird nun neben der Rother Straße ab der Albrecht-Dürer-Straße gebaut am neuen Baugebiet vorbei und dann immer weiter parallel zur Staatsstraße, um den Parkplatz herum bis nach Eckersmühlen. Über die kleine Roth ist dann noch eine Brückeerforderlich, für die es eine gesonderte Ausschreibung gibt.

Da die Trasse größtenteils über Hilpoltsteiner Gebiet verläuft, ist die Stadt Hilpoltstein bei der Organisation federführend. Doch jede Kommune trägt selbstverständlich ihr Scherflein dazu bei. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,7 Millionen Euro, erklärt der stellvertretende Hilpoltsteiner Bauamtschef Bernhard Kößler. Der Anteil für Hilpoltstein beträgt 1,3 Millionen Euro. Es wird allerdings auch Fördermittel in Höhe von bis zu 75 Prozent geben.

Die Maßnahme läuft im Rahmen einer Sonderbaulast. Soll heißen, die beiden Kommunen übernehmen den Bau, der eigentlich Sache des Staats ist und strecken das Geld vor. Das hat den Vorteil, dass diese schneller umgesetzt werden kann als in der Prioritätenliste des Freistaats vorgesehen, so der zuständige Mitarbeiter vom Staatlichen Straßenbauamt Nürnberg, Christoph Eichler.

Und auch auf der anderen Seite von Eckersmühlen Richtung Roth soll nach Angaben von Bürgermeister Ralph Edelhäußer heuer noch der Lückenschluss bis Hofstetten erfolgen. Momentan laufen die Vorplanungen. Vom Gewerbegebiet am Steinbacher Weg soll der bestehende Feldweg entlang der Gredl-Trasse ausgebaut und asphaltiert werden. Die Asphaltierungsarbeiten übernehme der Staat, für alles andere sei die Stadt Roth zuständig, heißt es im Straßenbauamt.

Querung bei Hofstetten

Die Radwegmarkierung werde von der Brückleinsmühle am südöstlichen Ortseingang von Eckersmühlen durch den Wiesengrund in die Grimmstraße führen, dann in die Wernsbacher Straße, weiter in den Wallersbacher Weg und von dort auf den auszubauenden Weg Richtung Hofstetten. Dort muss noch eine Querung über die Staatsstraße eingebaut werden, denn ab da soll der Weg an den bereits vorhandenen Geh- und Radweg Richtung Belmbrach und schließlich weiter zum Rother Schulzentrum angeschlossen werden, wie der Peter Lux vom Rother Bauamt verdeutlicht.