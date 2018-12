Auf der Suche nach Sonnenblumenkernen und Beeren

Im naturnahen Garten finden die Vögel auch im Winter noch Nahrung — Altes Brot und Essensreste gehören nicht ins Vogelhaus - vor 2 Stunden

HILPOLTSTEIN - Mit sinkenden Temperaturen und den ersten Schneeflocken des Jahres beginnen viele Menschen wieder, die heimischen Vögel in ihren Gärten zu füttern. Für viele Naturfreunde ist es eine liebgewonnene Tradition, aber auch die Vögel freuen sich über ein zusätzliches Nahrungsangebot. Doch wie füttert man richtig? Und was sollte man möglichst vermeiden?

Mit den winterlichen Temperaturen sind auch die Vögel bei der Suche nach Futter auf Hilfe angewiesen. Schön, wenn sie dann einen naturnahen Garten finden, in dem es auch im Winter Samen und Beeren gibt. © Foto: Dieter Hopf/LBV



"Gerade nach frostigen Nächten suchen Meisen, Finken und Spatzen nach einfachen Futtermöglichkeiten, um ihre über Nacht verlorenen Energiereserven schnell wieder aufzufüllen", erklärt Martina Gehret vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Dabei können Naturfreunde viele Vögel durch eine Fütterung unterstützen.

Die wichtigste Voraussetzung für den Erhalt einer artenreichen Vogelwelt sind laut LBV aber vor allem vielfältige, naturnahe Lebensräume. "Ein naturnaher Garten und bunte Kulturlandschaften bieten vielen Vogelarten auch im Winter natürliches Futter wie Samen und Beeren", sagt Gehret. Von "unordentlichen" Gärten profitieren auch andere Tiere wie der Igel, viele Insekten und andere Wirbellose (Kleintiere), die in Laubhaufen, hohlen Stängeln oder in längerem Gras überwintern. Solche Lebensräume werden jedoch immer seltener. Aber richtig gemacht, ermöglicht die Fütterung zudem, die Gewohnheiten der Vögel kennenzulernen. "Spannend ist das auch für Kinder und Jugendliche, die teils wenig Gelegenheit zu eigenen Beobachtungen und Naturerlebnissen haben", meint Martina Gehret.

Jede Vogelart hat ihre Vorlieben beim Futter: Mit ölhaltigen Samen wie Sonnenblumenkernen lassen sich Körnerfresser wie zum Beispiel Grünfink, Dompfaff und Stieglitz anlocken. Amseln und Rotkehlchen bevorzugen Weichfutter wie Getreideflocken, Rosinen oder getrocknete Wildbeeren.

Fettfutter eignet sich besonders gut für Spechte und Kleiber. Meisen, Haussperlinge ("Spatzen") und Feldsperlinge nehmen fast alles an. "Altes Brot oder Essensreste gehören aber auf keinen Fall ins Vogelhaus, da das Salz und die Gewürze für die meisten Vögel unverträglich sind und ihnen schaden", warnt Gehret.

Der Futterplatz selbst sollte möglichst an einer übersichtlichen Stelle, etwa zwei bis fünf Meter von Gebüschen entfernt eingerichtet werden. So können die Vögel die Umgebung gut einsehen und Katzen sich schlechter anschleichen. Für die richtige Hygiene am Futterplatz empfiehlt der LBV ein Futtersilo, in dem das Futter vor Nässe, Witterungseinflüssen und Verunreinigung durch Vogelkot geschützt ist. "Wer noch ein klassisches Futterhäuschen nutzt, in dem die Vögel beim Fressen sitzen und ihren Kot hinterlassen, sollte dieses täglich ausfegen und unbedingt regelmäßig mit heißem Wasser reinigen. Es darf auch keine Nässe ins Futterhaus eindringen, da sich sonst schnell Krankheitserreger ausbreiten können", sagt die LBV-Expertin.

Der LBV rät, auf die Qualität des Futters zu achten. "Billige Futtermischungen sind häufig mit Samen der Allergie auslösenden Pflanze Ambrosia oder Füllstoffen ohne Nährwert verunreinigt", sagt Martina Gehret. Rezepte zum Selbermachen von Vogelfutter, viele weitere wichtige Informationen zur Fütterung, Steckbriefe der wichtigsten Vogelarten am Futterhaus und die Bestellmöglichkeit eines kostenlosen Faltblatts bietet der LBV unter www.lbv.de/fuettern.

Bei der bundesweiten Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" vom 4. bis 6. Januar 2019 können alle Vogelbeobachtungen dem LBV gemeldet werden. Mit der bürgerwissenschaftlichen Aktion wollen der LBV und sein bundesweiter Partner NABU herausfinden, welche vertrauten und oft weit verbreiteten Vogelarten des Siedlungsbereichs häufiger oder seltener beobachtet werden.

