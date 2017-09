Auffahrunfall bei Allersberg: A9 war gesperrt

Vier Verletzte - Rettungshubschrauber musste anfliegen - vor 2 Stunden

ALLERSBERG - Aus Unachtsamkeit ist eine 20-Jährige am Mittwochmittag kurz vor einer Baustelle auf das Fahrzeug vor ihr aufgefahren. Sie und ihre drei Beifahrer mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Aus Unachtsamkeit ist eine 20-Jährige am Mittwochmittag kurz vor einer Baustelle auf das Fahrzeug vor ihr aufgefahren. Foto: NEWS5 / Goppelt



Am Mittwochmittag fuhr eine 34-Jährige auf der A9 in Richtung Berlin. Etwa 300 Meter vor einer Fahrbahnverengung aufgrund einer Baustelle musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine hinter ihr fahrende 20-Jährige nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr auf das Auto der 34-Jährigen auf. Die junge Frau und alle drei Beifahrer wurden bei dem Aufprall verletzt. Sie mussten wegen Verdachts auf Schleudertrauma im Halswirbelbereich in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Anfangs dachte man, eine Person sei eingeklemmt, weshalb auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle flog. Hierfür war eine Vollsperrung der Autobahn erforderlich, wodurch sich der Verkehr im ohnehin schon "erheblich belasteten" Baustellenbereich noch mehr staute. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

