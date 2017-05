Aufschlussreiche Premiere des Rother Erzählcafés

ROTH - Auch in Roth gibt es nun ein Erzählcafé. Brigitte Reinard, die Seniorenbeauftragte der Stadt Roth, hatte dazu eingeladen - eine Aktion gegen die Einsamkeit.

Beim ersten Rother Erzählcafé kamen die Teilnehmer schnell ins Gespräch, teilten Erinnerungen oder trugen Gedichte und Geschichten vor. © Manfred Klier



Bürgermeister Ralph Edelhäußer begrüßte und bei Kaffee, Tee und Kuchen in den Ratsstuben im Schloss Ratibor 15 Damen und, wie er sich ausdrückte, zwei handverlesene Herren zur Auftaktveranstaltung. Brigitte Reinard, die Seniorenbeauftragte der Stadt Roth, formulierte eingangs die Gedanken, die sie zur Organisation des Erzähl-Cafés veranlasst hatten. Im Zusammenhang mit der Aktionswoche "Zu Hause daheim" sollen in entspannter Kaffeehaus-Atmosphäre Erinnerungen ausgetauscht werden.

Unter dem Premieren-Thema "Meine (damalige) Adresse — meine (damalige) Nachbarschaft" wollte die Seniorenbeauftragte zum Erzählen animieren und damit nicht zuletzt auch etwas dafür tun, dass ältere Menschen sich begegnen, statt zu vereinsamen.

In Roth verliebt

Brigitte Reinard, die auch im kirchlichen Bereich unter anderem als Gemeindereferentin engagiert ist, war es auch, die als erstes das Wort ergriff. Sie selbst stamme aus dem Südbadischen und wohne seit 28 Jahren im Fränkischen; in die Stadt Roth habe sie sich regelrecht verliebt, erzählte die Mitinitiatorin des "Erzählcafes".

Es solle ein fröhlicher, mitunter auch besinnlicher Treffpunkt für Alt und Jung werden, zu dem durchaus auch Kinder mitgebracht werden können, denn: "Die Jungen lernen von uns Alten". Jeder sei zu diesem Treffen eingeladen; Kuchen und Getränke seien kostenfrei und es bestehe keine Pflicht, bis zum Ende ausharren zu müssen.

In der Erzählrunde stellte sich heraus, dass etwa die Hälfte der Anwesenden waschechte Rother waren. Die anderen hatten in Roth, teilweise schon seit langer Zeit, eine neue Heimat gefunden. Sie stammten unter anderem aus Lichtenfels, Rothenburg, Kulmbach, Weißenburg, Gunzenhausen, Bad Windsheim und Laibstadt.

Eine Frau wurde Weihnachten 1945 aus Eger vertrieben, gelangte nach Regensburg und, da der Bahnhof zerbombt war, mit einem "Ami-Laster" schließlich in die Rother Gegend. Etliche berichteten aus ihrem an Ereignissen reichen Leben. "Was ich alles erlebt habe, das glaubt mir keiner", gestand einer. Ein anderer meinte: "Ich könnte ein Buch über mein Leben schreiben." Das lässt auf interessante Beiträge in den nächsten Erzählcafés hoffen.

Aufheben lohnt sich

Einige berichteten, dass sie sich heute noch mit ehemaligen Klassenkameraden treffen. Man erzähle dann viel von früher und schwelge in Erinnerungen. Hilfreich beim Erinnern sei es auch, wenn noch auf das Heimatkundeheft aus der Grundschulzeit zurückgegriffen werden könne.

Manche erinnerten sich an Gedichte. Beispielsweise trug trotz ihrer 92 Lebensjahre Elsbeth Lades eine Lobeshymne auf ihre Heimatstadt auswendig vor: "Dou is mei Roth, dou bin ich daham!" Spontaner Applaus belohnte sie für ihren gelungenen Vortrag.

Werner Kroner wusste zu erzählen: "Der Kronasbeck hat’s Geld versteckt!" Fritz Lades, ein "Ureinwohner", hatte zusammen mit seiner Frau Anita bis zum Jahr 2013 ein Spielwarengeschäft betrieben, das nach seinen Aussagen leider wegen des Online-Handels nicht überlebt hätte. Heute beherbergt der Laden in dem 200 Jahre alten Haus einen Handy-Shop.

Zusammen mit seiner Frau hat Lades ein lustiges Gedicht über Straßen und Ortsteile der Stadt verfasst: "Alles schiebt und drängt ins Städtler nei, und keiner hat sei Fahrrad dabei." Da ist von den Weinpanschern in der Traubengass‘ die Rede, von den Ratzen im Kellerweg, vom Pfarrer in Pfaffenhofen, den Wildschweinen von Wallesau und den Liebhabern in Göggelsbuch.

Im Lauf der Erzählcafes fanden sich kleine Gruppen zusammen, die bald in angeregte Gespräche vertieft waren - ganz im Sinne der Initiatoren. Irgendwann aber unterbrach die Seniorenbeauftragte die Unterhaltungen, um ihre weiteren Pläne bekannt zu geben.

Beim nächsten Mal mit Musik

Das nächste Mal ist gemeinsames Singen angesagt, begleitet von einem Musiker. Hier dürften sich explizit auch demente Menschen und ihre Angehörigen angesprochen fühlen. Denn auch demente Menschen, so Brigitte Reinard, singen gerne und könnten sich noch an alte Lieder und Gedichte erinnern.

Geplant sind ferner ein kostenfreies Kino für Ältere und die Kooperation mit Kirche, Arbeiterwohlfahrt und anderen Organisationen. Weitere Themen sollen gemeinsam besprochen werden. Dafür sind Vorschläge stets willkommen. Alles soll dann in einem Veranstaltungskalender zusammengefasst werden.

Künftig wird das "Offene Haus", das ehemalige "Brandl-Haus", das Domizil für das Erzählcafé sein. Dieser offene Treffpunkt ist barrierefrei angelegt; es gibt eine behindertengerechte Toilette und Parkplätze in der Nähe. Im "OHA" findet das nächste Treffen am 20. Juni statt. Ausnahmsweise an einem Dienstag. Sonst wird es immer der letzte Mittwoch im Monat sein.

