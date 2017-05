Das Josef-Klier-Blasmusikfestival in der Kreisstadt Roth bot an diesem Wochenende einen besonderen Ohrenschmaus. Zwei großartige Konzerte zog die Zuhörer am Freitag und Samstag in ihren Bann. Am Sonntag dann gab es zunächst klassische Blasmusik auf dem Rother Marktplatz zu hören. Großes Interesse in der Bevölkerung fand anschließend der Sternmarsch íns Stadtzentrum mit dem Stadtjugendorchester Roth, dem Stadtorchester Roth, der Stadtkapelle Freystadt und der Stadtkapelle Bozen. Der große Gemeinschaftschor endete mit dem Frankenlied, der Bayern- und der Deutschland-Hymne.