Auhof: 82.500 Ostereier aller Art für den Weltrekord

Auhof bekommt Zusendungen aus ganz Deutschland - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Bunt marmoriert, gestreift oder mit Punkten – Ostereier aller Art werden derzeit am Auhof gesammelt. Ziel ist es, mindestens 82.500 Eier zusammenzubringen. Wenn das klappt kommt die Einrichtung ins Guinness Buch der Rekorde.

Noch ist Platz am Ostereier-Baum des Auhofes. Bis Ostermontag sollen diese drei Exemplare jede Menge Gesellschaft bekommen. Foto: Foto: Andrea Wismath



"Jedes Ei steht für die Individualität eines jeden Menschen", sagt Carolin Engelbrecht. Die Heilpraktikerin aus Nürnberg hatte die Idee für das Gemeinschaftsprojekt, an dem sich sowohl Kinder, Schülerinnen und Schüler als auch Erwachsene sowie Seniorinnen und Senioren beteiligen können. Am Auhof in Hilpoltstein fand sie den richtigen Baum für ihr Kunstprojekt.

"Inzwischen sind rund 4000 Ostereier bei uns eingetroffen", berichtet Diakon Matthias Grundmann von der Rummelsberger Diakonie. Unter anderem ein Gymnasium aus Jena in Thüringen und eine Feuerwehr aus Vellberg in Baden-Württemberg haben bereits Kartons mit bunten Eiern nach Hilpoltstein geschickt.

Gesucht werden Eier mit einem Bändel zum Aufhängen — bevorzugt Plastikeier. "Damit das Projekt nachhaltig ist, erhält jeder, der sich am Weltrekord beteiligt, bunte Eier zurückgeschickt", erklärt Grundmann. Ostereier können bis zum 15. Mai am Auhof bei Diakon Matthias Grundmann, Auhofer Weg 1, 91161 Hilpoltstein, oder an der Pforte des Auhof abgegeben oder eingeschickt werden.

Am Ostermontag, 2. April, findet um 14 Uhr ein Gottesdienst am Ostereier-Baum, Auhofer Weg 1, statt. Dann werden erstmals alle eingeschickten Eier präsentiert.

Weitere Informationen zum Projekt: www.urlaub-fkgus.com