Auhof: Biker spendierten Fahrräder und Fußbälle

Motorradfahrer überbrachten ihre Spende - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Da staunten wohl selbst die friedlich im Gras ruhenden Kamele des Zirkus’, der neben dem Auhof seine Zelte aufgeschlagen hatte: Die sonst so stille Idylle wurde durch Motorengebrumm unterbrochen, denn ein schier endloser Korso von rund 200 Bikern zog vorbei und machte schließlich auf dem Auhofgelände Halt.

In Nürnberg hatte der MC Wolfmen Schwabach T-Shirts verkauft. Den Erlös spendierten die Biker dem Auhof. Die Spende wurde im fest verschraubten Motorradhelm vorbeigebracht. Foto: Foto: Manfred Klier



"Jo’s Toyrun 2017" hieß das Unternehmen, das von Jörg (Jo) Krahl vom "Wolfmen-Motorradclub Schwabach" zusammen mit seiner Frau Margit organisiert worden war. "Kinderaugen zum Leuchten bringen" ist das Motto, unter dem seit vielen Jahren Spenden, Spielsachen und andere Gegenstände für Kinder gesammelt werden. Heuer kam nun der Auhof in den Genuss dieser Aktion.

In einer Sternfahrt waren die Bikerinnen und Biker mit ihren Motorrädern und Trikes zur Steintribühne in Nürnberg angereist. Aus Schwabach, Nürnberg, Eichstätt, Frankfurt und vielen anderen Orten waren sie gekommen. Die weitesten hatten eine achtstündige Fahrt aus Bremen hinter sich. Am Treffpunkt in Nürnberg wurden die T-Shirts des MC Wolfmen Schwabach an die Teilnehmer verkauft. Der Erlös und die Spenden wurden in einem fest verschraubten Motorradhelm deponiert. Dann zog die Gruppe nach Hilpoltstein zum Auhof.

Christian Gampel vom Auhof, der Leiter des Bereichs Wohnen, und Bewohner Charly bedankten sich schon mal im Voraus für die Spenden. Nun galt es, den verschraubten Helm mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher zu öffnen und das Geld zu zählen. Dann konnte Christian Gampel die stolze Summe von 2600 Euro verkünden. Geld genug, um Fußbälle und vieles mehr zu kaufen. Ein Begleitbus hatte außerdem Fahrräder, Bälle und Nordic-Walking-Stöcke geladen.

Jetzt gab es erst mal auf dem Auhofer Dorfplatz Kaffee und Kuchen für die Biker. In kleinen Gruppen wurde schließlich das Clubhaus in Rednitzhembach angesteuert. Dort wurden in einer Tombola die Gewinne unter denjenigen gezogen, die zuvor mehr als zehn Euro gespendet hatten.

kli