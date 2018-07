Auhof Hilpoltstein: Tierpaten gesucht

HILPOLTSTEIN - Der Erlebnisbauernhof Auhof ist ein Paradies für Kinder und Familien. Er soll es auch für die dort heimischen Tiere bleiben. Dazu benötigen die Mitarbeitenden mit und ohne Behinderung am Auhof Unterstützung und suchen dringend Tierpaten.

Die Shetlandpony-Mama am Auhof hat Nachwuchs bekommen. Die kleine Ines würde sich, wie ihre Mama, über neue Tierpaten freuen. © Foto: Bernhard Hanisch



Denn insbesondere der Erhalt seltener Nutztierrassen wie der Turopolje-Schweine ist ein wichtiges Anliegen des Teams. "Wir kümmern uns gern um die Tiere", versichern Marianne Leger und Judith Bednar. Leger kümmert sich neben den Schweinen zurzeit vor allem um Fohlen Ines, Kollegin Bednar ist für das Geflügel, vor allem die freiheitsliebenden Hühner zuständig. Da der Unterhalt aller Tiere sehr teuer ist, hat die Rummelsberger Diakonie das Projekt Tierpatenschaften ins Leben gerufen.

Unterstützung erhält sie dabei von der Drogeriemarktkette dm. In fünf Filialen in Hilpoltstein, Greding, Roth, Schwabach und Georgensgmünd liegen Flyer aus, um tierliebe Kundinnen und Kunden für die Tierpatenschaft zu begeistern. Startschuss war in der Hilpoltsteiner Filiale. "Viele haben sich heute bei uns am Stand informiert und sich ein Formular für die Tierpatenschaft geben lassen", freut sich Eva Neubert, Verantwortliche für das Projekt bei der Rummelsberger Diakonie. Sie hofft ebenso wie die Mitarbeitenden am Auhof, dass noch mehr Menschen eine Patenschaft für die Tiere übernehmen.

Umgeben von Feldern und Wiesen liegt der Erlebnisbauernhof am Ortsrand von Hilpoltstein. Er bietet den großen und kleinen Gästen unter anderem eine Gastronomie mit Biergarten und Eventhalle, einen Spielplatz und natürlich jede Menge Tiere zum Angucken und Streicheln. Die Arbeit auf dem Hof teilen sich engagierte Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung. Da es für alle sehr wichtig ist, jedem Tier ein glückliches Leben zu ermöglichen, sind die Ausgaben für gutes und nährstoffreiches Futter, Pflege- und Gesundheitsaufwendungen sowie Erhalt und Verbesserung der Gehege sehr hoch.

Mit einer regelmäßigen Spende für den Hof übernehmen tierliebe Menschen eine Patenschaft für die Tiere und unterstützen deren nachhaltige Zucht und Haltung. Sie tragen damit dazu bei, dass Mitarbeitende wie Marianne Leger und Judith Bednar weiterhin viel Freude an ihrer Arbeit haben.

Zwww.rummelsberger-diakonie.de/tierpatenschaft