Ausstellung "Der Bayerische Landtag" im Rother Rathaus zu sehen

ROTH - Was macht der Bayerische Landtag? Wie viele Abgeordnete gibt es? Und wie entstehen die bayerischen Landesgesetze? Antwort auf diese Fragen gibt die Wanderausstellung "Der Bayerische Landtag", die der Landtagsabgeordnete Volker Bauer (CSU) eröffnet hat und die noch bis Freitag im Rother Rathaus zu sehen ist.

Der CSU-Landtagsabgeordnete Volker Bauer eröffnete im Beisein von Bürgermeister Ralph Edelhäuser, Vertretern der Stadt und Bürgern die Wanderausstellung "Der bayerische Landtag", die bis Freitag im Rother Rathaus zu sehen ist. © Lea-Verena Meingast



"Der Landtag kann zurecht als Herzkammer der Demokratie im Freistaat bezeichnet werden", sagt Landtagsabgeordneter Volker Bauer (CSU) bei seiner Eröffnungsrede. Denn wenn sich ein Bürger von einem Gesetz oder Vorhaben in seinen Rechten verletzt sähe, könne er sich an den Petitionsausschuss wenden. "Die Bürger haben ein hohes Mitspracherecht. Diesen Mehrwert von Freiheit und Demokratie als Errungenschaft der Geschichte sollten wir schätzen", sagt Volker Bauer.

Wie groß die Bedeutung Frankens in der Bayerischen Parlamentsgeschichte ist, wüssten die meisten nicht. "Die erste demokratische Verfassung Bayerns wurde vom Landtag im August 1919 in Bamberg verabschiedet", sagte er in seiner Begrüßungsrede.

Junge Menschen für Politik sensibilisieren

Für viele Bürgerinnen und Bürger seien die Arbeitsabläufe und die Funktionsweise des Landtags oft abstrakt und schwer nachvollziehbar. Deshalb hofft Volker Bauer, dass Besucher sich die Zeit nehmen, um die Ausstellung mit ihren sechs Stellwänden im Eingangsbereich des Rathauses zu besuchen. 30 bis 60 Minuten sollten reichen, schätzt er.

"Man denkt ja immer, ,ach, das weiß ich schon, das habe ich doch mal in Sozialkunde gehört‘. Aber das ist oft lange her und es ist wichtig zu wissen, welch unterschiedliche Verantwortungen eine Stadt und der Landtag zum Beispiel haben", pflichtet Bürgermeister Ralph Edelhäußer bei.

Um die Arbeit des Landtags verständlich zu machen und besonders junge Menschen für die politischen Prozesse auf Landesebene zu sensibilisieren, hat das Öffentlichkeitsreferat des Landtags die Wanderausstellung „Der Bayerische Landtag“ entwickelt. Zuvor war sie in Hof, Regensburg und Bad Kötzting (Oberpfalz) zu sehen. Nach der Station in Roth soll sie im oberbayerischen Ebersberg gezeigt werden.

