Austausschüler aus Polen und Tschechien in Roth zu Gast

Schüler aus Opava und Ratibor verbringen einige Tage in der Kreisstadt - vor 21 Minuten

ROTH - Die Stadt Roth begrüßte gestern wieder junge Gäste aus Tschechien und Polen. Seit Freitag sind 21 Schülerinnen und Schüler des Mendel-Gymnasium Opava in Gastfamilien von Zehntklässlern des Gymnasiums Roth. Aus Polen sind 14 Mädchen und Jungen aus dem Gymnasium Nummer drei Ratibor angereist, die in der achten Jahrgangsstufe am Austausch teilnehmen.

Im Schloss Ratibor wurden die polnischen und tschechischen Austauschschüler und ihre Begleiter von Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer empfangen. © Foto: Stefanie Graff



Begleitet werden die Delegationen aus den beiden benachbarten Partnerstädten von den tschechischen Lehrkräften Petr Janšta und Radomíra Englišová und ihren polnischen Kolleginnen Katarzyna Burger und Ela Wolska. Im Rother Gymnasium kümmern sich Elke Puhane, Robert Bindner und Ralph Gieselmann um die Organisation.

Am Montag wurden die Austauschschüler und ihre Partner von Bürgermeister Ralph Edelhäußer im Schlosshof offiziell begrüßt, bevor es trotz Regen mit Stadtführern auf Entdeckungstour durch die Kreisstadt und Schloss Ratibor ging. "Alles Freudentränen", so Bürgermeister Ralph Edelhäußer sei das, was da vom Himmel komme. Freude darüber, dass der kulturelle Schüleraustausch auch im achten Jahr zustande gekommen sei.

Unter den deutschen Austauschpartnern sind auch acht von der Realschule, die seit einigen Jahren am vom Gymnasium organisierten Austauschprogramm teilnimmt.

Viel Programm

Die Schulleiter Rudolf Kleinöder und Norbert Valta bedankten sich im Namen von Gymnasium und Realschule für das Engagement auf allen Seiten der Partnerschaft. Die Jugendlichen bleiben eine Woche in Roth und Umgebung. In dieser Zeit absolvieren sie ein umfangreiches Programm. Neben den obligatorischen Ausflugszielen Nürnberg und München steht heuer unter anderem die Wagnerstadt Bayreuth auf dem Plan. Schwerpunktthema des Austausches ist "Musik und Tanz". Im zweiten Schulhalbjahr werden die Rother Schüler zum Gegenbesuch nach Tschechien und Polen aufbrechen.

Finanziell wird der Austausch von mehreren Seiten unterstützt: Neben der Stadt Roth beteiligen sich der Bayerische Jugendring, das deutsch-polnische Jugendwerk und der Pädagogische Austauschdienst an den Kosten.

sgr