Auszeichnung für den "Tausendsassa des Ehrenamts"

Der Rother Günther Schmidt wurde für sein vielseitiges ehrenamtliches Engagement mit dem Preis der Sparkasse geehrt - 07.08.2017 17:11 Uhr

ROTH - Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen wurde der Rother Günther Schmidt mit dem Ehrenamtspreis "GUT. Im Ehrenamt" ausgezeichnet.

Vordenker, Gestalter, Rückgrat und Bauherr des Fusionsvereins TSG 08: Günther Schmidt. © Foto: Stefanie Graff



"Mit Günther Schmidt hat es ganz sicher den richtigen getroffen", darüber waren sich die zahlreichen Gäste und Redner bei der Preisverleihung im Restaurant Waldblick mit Laudatorin Dr. Doris Katheder einig. Mit Günther Schmidt werde eine Persönlichkeit geehrt, die sich mit Verstand, Weitblick, unbestechlichem Sinn für Gerechtigkeit, Menschenkenntnis und Fleiß seit Jahrzehnten an den verschiedensten Stellen aktiv dafür einsetze, eine Gesellschaft zu gestalten, in der es sich zu leben lohne. Ein "Tausendsassa des Ehrenamtes", wie es wenige gäbe. Offiziell überreicht wurde der Ehrenamtspreis vom Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Mittelfranken-Süd Jürgen Rohmer und Landrat Herbert Eckstein.

Der Ort der Feierstunde, das TSG Gelände am Ostring, ist Meisterstück und zweite Heimat des stellvertretenden Vorsitzenden für Finanzen und Verwaltung der TSG 08 Roth. Der passionierte Läufer — und Vor-Läufer in der Gestaltung von Rahmenbedingungen — ist nicht nur einer der Gründerväter des Fusionsvereins, sondern war in der schwierigen Zeit der Fusion von TSV und SC zur TSG Vordenker, Gestalter, Rückgrat und Bauherr des Neubeginns am Ostring. Günther Schmidt, der bodenständige Visionär, der seit den 1980er Jahren in beiden Vereinen engagiert war, hatte stets an das Projekt Fusion geglaubt. Bis zu 60 Stunden pro Woche habe er in der "heißen Phase" der Bauarbeiten von Herbst 2008 bis Herbst 2010 ehrenamtlich dort gearbeitet – buchstäblich mit Köpfchen, eigener Hand und viel Herz. 13 000 Stunden sind es von der Geburtsstunde des Fusionsvereins bis heute.

Wann immer sich eine Lücke im Zeitplan von Günther Schmidt auftut, füllt der mittlerweile 71-Jährige sie ganz selbstverständlich mit ehrenamtlichem Einsatz zum Wohl der Allgemeinheit. Seit 2014 übernimmt er zusätzlich zu seinen Aufgaben beim größten Rother Sportverein regelmäßig Besuchsdienste der evangelischen Kirchengemeinde. Gemeinsam mit seiner Frau Ute pflegt er seit Jahren ebenso ehrenamtlich drei Gräber der Kirchengemeinde auf dem Friedhof. Wann immer dort tatkräftige Unterstützung gebraucht wird, ist er da. "Eher zufällig" habe er sich vor einigen Jahren in das Asylcafé am Sieh-Dich-Für-Weg "verirrt". Auch dort engagiert er sich seitdem in der Verwaltung, bei der Beschaffung von Materialien und Ausstattung – und wenn es eng wird, hilft er im Asylcafé beim Abspülen des Geschirrs. Auch als Betriebsrat, Jugendschöffe beim Amtsgericht Schwabach und Verwaltungsratsmitglied der Wohnanlage Ratibor war und ist er aktiv.

"Sehr glücklich" zeigte sich der Geehrte angesichts der vielen lobenden Worte. Es sei ihm eine Freude, das von der Sparkasse zur Verfügung gestellte Preisgeld verteilen zu können. Mit ihm freuen dürfen sich die Kirchengemeinde Roth über eine Spende, mit der im Lutherjahr die Anschaffung zweier Glasbilder, auf denen die Lutherrose zu sehen ist, ermöglicht wurde, der Helferkreis Asyl über eine Spende, mit der ein besonderer Ausflug der Asylbewerber-Kinder aus der Hausaufgabenbetreuung am Sieh-Dich-Für-Weg finanziert werden konnte, und die Realschule Roth, mit der Günther Schmidt ganz aktuell eine Kooperation zur Durchführung eines Kunstprojektes eingegangen ist, mit dessen Ergebnis der neue Tanzsaal der TSG 08 Roth geschmückt werden soll.

Der Preis, den die Sparkasse Mittelfranken-Süd in Kooperation mit dem Landkreis Roth, der Stadt Schwabach und dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen seit 2012 jährlich an sechs Preisträger vergibt, ist mit jeweils 2500 Euro dotiert, die die Geehrten an gemeinnützige Organisationen verteilen dürfen.

STEFFANIE GRAFF