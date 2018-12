Autohof Hilpoltstein: Schokolade und Wodka "mitgehen" lassen

Lkw-Fahrer wurde von Überwachungskamera an Tankstelle ertappt — Drei Promille - vor 6 Minuten

HILPOLTSTEIN - Schnaps und Schokolade: Ein Lkw-Fahrer hat im Tankstellen-Shop zugegriffen und nicht bezahlt, nun wurde er von der Polizei geschnappt. Der Mann musste außerdem seine Fahrzeugschlüssel abgeben: Er hatte rund drei Promille Alkohol im Blut.

Polizei im Einsatz. © NN



Eine Angestellte des Autohofes bei Hilpoltstein hatte am Montag gegen 9.30 Uhr eine Streife der VPI Feucht alarmiert, weil sie einen Mann beim Diebstahl beobachtet hatte. Bereits am Tag zuvor hatte derselbe Mann eine Tafel Schokolade aus der Tankstelle entwendet. Dabei war er allerdings von der Überwachungskamera aufgezeichnet worden.

Nachdem die Beamten sich die Aufzeichnungen angesehen hatten, suchten sie das Areal ab, konnten kurze Zeit später den ukrainischen Kraftfahrer in einem Sattelzug identifizieren und auch das Diebesgut sicherstellen. Bei der Vernehmung räumte der 43-Jährige die Taten ein. Nach einem Streit mit seiner Frau habe er sich betrinken wollen und deshalb unter anderem Wodka entwendet.

Nach dieser Aussage veranlassten die Polizisten einen Atemalkoholtest, der ein Ergebnis von drei Promille erbrachte. Da der Mann uneinsichtig war und seine Fahrt in Kürze fortsetzen wollte, wurden seine Fahrzeugschlüssel so lange sichergestellt, bis er wieder nüchtern ist. Die Diebstähle wurden zur Anzeige gebracht, in Absprache mit dem Staatsanwalt wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

