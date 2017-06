Automobile aus einer anderen Zeit

Roth: "Altmühltal Classic Sprint" machte Zwischenstopp vor Schloss Ratibor - vor 15 Minuten

ROTH - Am gestrigen Sonntag lud nicht nur der Johannimarkt zu einem Bummel durch die Rother Innenstadt ein. Auch die Oldtimer-Rallye "Altmühltal Classic Sprint" machte Station in der Kreisstadt. Vor dem Schloss Ratibor legten die rollenden Raritäten einen kurzen Stopp ein und wurden den vielen Zuschauern in Sachen Design, Technik und Geschichte kurz vorgestellt.

Die Etappenfahrt des „Altmühltal Classic Sprint“durch Mittelfranken lieferte an diesem Wochenende ein großes Spektakel. 130 Fahrzeuge der Baujahre 1926 bis 1991 passierten am Sonntagvormittag auch die Rother Innenstadt — und viele Zuschauer zückten angesicht der automobilen Raritäten ihre Fotoapparate oder staunten über die chromblitzenden Gefährte. © Fotos: Tobias Tschapka



Die Etappenfahrt des „Altmühltal Classic Sprint“durch Mittelfranken lieferte an diesem Wochenende ein großes Spektakel. 130 Fahrzeuge der Baujahre 1926 bis 1991 passierten am Sonntagvormittag auch die Rother Innenstadt — und viele Zuschauer zückten angesicht der automobilen Raritäten ihre Fotoapparate oder staunten über die chromblitzenden Gefährte. Foto: Fotos: Tobias Tschapka



Und der ehemalige Stadtrat Joachim Waigel, ebenfalls ein ausgeprägter Oldtimer-Fan,hatte viel zu erzählen, denn immerhin beteiligten sich an der diesjährigen Tour rund 130 Fahrzeuge, die ihre Fahrer am Freitag von Fürth ausgehend unter anderem zunächst nach Schwabach, dann nach Georgensgmünd, und schließlich über Roth, Schwand und Leerstetten zurück nach Nürnberg bringen sollten.

"Bitte machen Sie die Kurve frei, viele Fahrzeuge besitzen noch keine Servolenkung" bat Waigel die Autofans immer wieder, denn an der Schlossapotheke wurde nach dem Kurzaufenthalt vor dem Schloss scharf Richtung Kugelbühlplatz abgebogen. Aber die meisten Zuschauer hatten nur Augen für die in der Sonne funkelnden Schmuckstücke, die mal lauter und mal leiser (je nach Motorstärke) an ihren vorbeituckerten. Da wurden die Kameras und die Handys gezückt, um das eine oder andere Erinnerungsbild zu schießen, und die Piloten winkten freudig aus ihren Fahrzeugen heraus. Zuvor bekamen sie alle von Roths stellvertretenden Bürgermeister Hans Raithel einen Beutel mit Infos zur Stadt überreicht.

Nicht nur Raithel war begeistert, dass die Classic Sprint auch heuer wieder Station in Roth machte, auch Waigel war kaum zu bremsen in seiner kenntnisreichen Beschreibung der Oldtimer — vom Blinker über die Stoßstange bis hin zu den Felgen und der Linienführung. Ein teures Hobby, soviel steht fest. "Heute haben wir ein paar Fahrzeuge dabei, deren Preis sich im siebenstelligen Bereich bewegt", so Waigel. In diese Kategorie fiel zum Beispiel der schwarze Bugatti T 51 Baujahr 1931, aber auch alle anderen Autos — von 911er Porsche bis zum VW Käfer Cabrio — sind eindeutig nichts für den schmalen Geldbeutel. Das gilt vermutlich auch für die etwas kleineren Modelle wie dem Fiat 500 oder der legendären Isetta, die immerhin mit der Kurve, aus der sich die Zuschauer einfach nicht vertreiben ließen, deutlich weniger Probleme hatten.

Die Etappenfahrt des „Altmühltal Classic Sprint“durch Mittelfranken lieferte an diesem Wochenende ein großes Spektakel. 130 Fahrzeuge der Baujahre 1926 bis 1991 passierten am Sonntagvormittag auch die Rother Innenstadt — und viele Zuschauer zückten angesicht der automobilen Raritäten ihre Fotoapparate oder staunten über die chromblitzenden Gefährte. © Fotos: Tobias Tschapka



Die Etappenfahrt des „Altmühltal Classic Sprint“durch Mittelfranken lieferte an diesem Wochenende ein großes Spektakel. 130 Fahrzeuge der Baujahre 1926 bis 1991 passierten am Sonntagvormittag auch die Rother Innenstadt — und viele Zuschauer zückten angesicht der automobilen Raritäten ihre Fotoapparate oder staunten über die chromblitzenden Gefährte. Foto: Fotos: Tobias Tschapka



Bilderstrecke zum Thema Altmühltal Classic Sprint in Roth: Raritäten aus einer anderen Zeit Zum Johannimarkt gab es heuer in der Rother Innenstadt ein besonderes Schmankerl: Die Oldtimer-Rallye "Altmühltal Classic Sprint" machte Station in der Kreisstadt. Vor dem Schloss Ratibor legten die rollenden Raritäten einen kurzen Stopp ein und wurden den vielen Zuschauern in Sachen Design, Technik und Geschichte kurz vorgestellt.



Da die Hauptstraße anlässlich der Rallye nicht für den Verkehr gesperrt war, mischte sich hin und wieder auch ein "Normalo"-Kfz unter die illustre Gesellschaft. Da guckte eine ältere Dame in ihrem Kleinwagen schon etwas verdutzt, in was für eine Kolonne sie da zufällig hineingeraten war. Ein bisschen Applaus und aufmunternde Blicke bekam jedoch auch sie von den Zuschauern ab.

TOBIAS TSCHAPKA