Autonarren im Bann der Brummis, Bikes und Boliden

Heute und morgen lädt der Rotary Club Roth zur 12. Auflage von "Rund ums Rad" auf Stadtgarten- und Festplatzgelände - vor 16 Minuten

ROTH - Das ist nicht nur eine runde Sache, sondern inzwischen schon feste Tradition: Wenn es auf Festplatz und Stadtgartenschaugelände nur so wimmelt vor Bikes, Brummis, Boliden und sonstigen PS-starken Vehikeln – dann ist klar: Nordbayerns größte Auto- und Zweiradschau ist wieder am Start. "Rund ums Rad" soll sich heute und morgen einmal mehr als motorisierter Besuchermagnet erweisen.

In Reih’ und Glied: Gestern nachmittag präsentierten sich Festplatz und Stadtgartenschaugelände bereits als Karosserie-Dorado. Doch noch galt es, letzte Hand anzulegen, bevor heute und morgen der große Ansturm folgt. © Foto: Tschapka



In Reih’ und Glied: Gestern nachmittag präsentierten sich Festplatz und Stadtgartenschaugelände bereits als Karosserie-Dorado. Doch noch galt es, letzte Hand anzulegen, bevor heute und morgen der große Ansturm folgt. Foto: Foto: Tschapka



Im Frühjahr sprießen in der Kreisstadt mehr als nur die Knospen: Bei der nunmehr zwölften Auflage eines wahren Mekkas für Autonarren "blüht" eingefleischten PS-Junkies auf 80 bunten Parzellen ein überaus breites Spektrum an Kleinwagen, Luxuskarossen, Sportflitzern, Zweirädern oder Quads. Präsentieren will sich freilich auch die Zubehör- und Tuningbranche. Außerdem wird das Thema Elektromobilität natürlich eine Rolle spielen.

Die Besucher können sich also Information und Inspiration bei den unterschiedlichsten Ausstellern holen, ihre glänzenden Favoriten vor Ort in Augenschein nehmen und Produkte wie Preise vergleichen. Rund 70 Gewerbetreibende aus dem Großraum beziehen zu diesem Zweck Position. Doch das ist nur die halbe Miete.

Schließlich lockt an beiden Tagen ein duftes Potpourri an besonderen Aktionen – angefangen beim "Großen Preis von Roth" im Carrera Racing-Format über E-Bike-Fahrt, Glücksrad und Segway-Parcours bis hin zu Trailvorführung und Überschlagsimulator. Komplettiert wird das Gnaze mit diversen Showeinlagen. Und selbstverständlich darf der Motorradgottesdienst am Sonntag auf dem Rother Marktplatz im Zuge des motorisierten Geschehens nicht fehlen...

Dabei lohnt der Besuch all dieser Aktivitäten "Rund ums Rad" gleich doppelt. Denn der Rotary Club Roth unterstützt mit der Ausrichtung des Mega-Events auch wieder soziale Projekte im In- wie Ausland. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Region.

rhv